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  4. КОВАЛЬ: «У Зари есть возможность побороться за еврокубковую весну»
Лига конференций
24 ноября 2023, 21:49 | Обновлено 24 ноября 2023, 22:16
451
0

КОВАЛЬ: «У Зари есть возможность побороться за еврокубковую весну»

И.о. главного тренера «Зари» ответил на вопросы перед игрой с «Маккаби» Т-А

24 ноября 2023, 21:49 | Обновлено 24 ноября 2023, 22:16
451
0
КОВАЛЬ: «У Зари есть возможность побороться за еврокубковую весну»
ФК Заря Луганск. Юрий Коваль

И.о. главного тренера луганской «Зари» Юрий Коваль дал пресс-конференцию в преддверии перенесенного матча 3-го тура Лиги конференций против «Маккаби» Тель-Авив, который пройдет 25 ноября в сербском городе Бачка-Топола:

– Начну с того, что, к сожалению, в Украине и Израиле идет война. Наши страны показывают мужество и борьбу. Надеюсь и вижу по лицам ребят, что готовы завтра выйти на поле и бороться. Каков будет результат, неизвестно. Футбол – непредсказуемый вид спорта. Но то, что мы будем пытаться сыграть, используя наши сильные стороны, – это факт.

– Можно ли назвать завтрашнюю игру против Маккаби в каком-то смысле ключевой для нас?

– Для нас сейчас ключевые все игры – и в Лиге конференций, и в чемпионате. Турнирная таблица позволяет нам бороться за еврокубковую весну, а в чемпионате нужно подниматься выше. Место, на котором мы сейчас находимся в чемпионате – некомфортно для нас, мягко говоря. Это место не соответствует имени Зари.

– Все готовы к завтрашнему поединку?

– Судя по искрам на сегодняшней тренировке, все готовы бороться и добиваться результата.

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Заря Луганск Маккаби Тель-Авив Лига конференций Маккаби Т-А - Заря пресс-конференция Юрий Коваль
Источник ФК Заря Луганск
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