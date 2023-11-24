Петар МИЧИН: «Заря пропустила 3 гола после трех навесов. Это недопустимо»
Полузащитник «Зари» ответил на вопросы перед игрой с «Маккаби» Т-А
Сербский хавбек луганской «Зари» Петар Мичин принял участие в пресс-конференции в преддверии перенесенного матча 3-го тура Лиги конференций против «Маккаби» Тель-Авив, который пройдет 25 ноября в сербском городе Бачка-Топола:
«Надеюсь, что завтра нас ждет другая игра, чем была в Польше. Будем стараться играть также на атаку, создавать моменты и реализовывать их.
Мы создали много шансов в первом матче, но не забили столько, сколько должны были забивать. Верю, что сможем завтра поправить ситуацию.
Также надеюсь, что в обороне эта игра будет лучше для нас и мы не допустим ошибок.
Пропустили три мяча после трех навесов. Это недопустимо. Надо внимательнее играть в обороне и реализовывать свои моменты завтра».
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