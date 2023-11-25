Остался только один. Холанд забил 20 клубам АПЛ из 21, против которых играл

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд забил гол «Ливерпулю» в матче 13-го тура Английской Премьер-лиги.

Это был дебютный мяч 23-летнего норвежца в ворота «красных». Таким образом, Эрлинг забивал 20 клубам АПЛ из 21 против которых играл.

На данный момент Холанд не забил только «Брентфорду».

Отметим, что «Манчестер Сити» до конца сезона проведет еще два матча с «Брентфордом». В прошлом году команда Жузепа Гвардиолы забила всего один гол в двух матчах с этим соперником, отличился Фил Фоден.