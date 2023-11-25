ВИДЕО. Эрлинг Холанд забил Ливерпулю юбилейный гол в АПЛ
Случилось это на 27-й минуте матча
В субботу, 25 ноября, проходит матч 13-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встречаются действующий чемпион страны «Манчестер Сити» и «Ливерпуль». Игра проходит в Манчестере на стадионе «Сити оф Манчестер».
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Открыл счет в этом противостоянии звездный нападающий хозяев поля Эрлинг Холанд, который на 27-й минуте с передачи Нейтана Аке вошел в штрафную и уверенно разобрался с защитниками и вратарем соперника. Для норвежца этот гол стал 50-м в АПЛ, для этого Холанду понадобилось 48 матчей.
ВИДЕО. Холанд забил Ливерпулю. Для норвежца это юбилейный гол в АПЛ
Erling Haaland scores his 50th Premier League goal! 🤖— Premier League (@premierleague) November 25, 2023
📊 @Oracle pic.twitter.com/rb9GDBJgTS
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