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Англия
25 ноября 2023, 15:18 | Обновлено 25 ноября 2023, 15:47
1419
0

ВИДЕО. Эрлинг Холанд забил Ливерпулю юбилейный гол в АПЛ

Случилось это на 27-й минуте матча

25 ноября 2023, 15:18 | Обновлено 25 ноября 2023, 15:47
1419
0
ВИДЕО. Эрлинг Холанд забил Ливерпулю юбилейный гол в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд

В субботу, 25 ноября, проходит матч 13-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встречаются действующий чемпион страны «Манчестер Сити» и «Ливерпуль». Игра проходит в Манчестере на стадионе «Сити оф Манчестер».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Открыл счет в этом противостоянии звездный нападающий хозяев поля Эрлинг Холанд, который на 27-й минуте с передачи Нейтана Аке вошел в штрафную и уверенно разобрался с защитниками и вратарем соперника. Для норвежца этот гол стал 50-м в АПЛ, для этого Холанду понадобилось 48 матчей.

ВИДЕО. Холанд забил Ливерпулю. Для норвежца это юбилейный гол в АПЛ

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Источник Sport.ua
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