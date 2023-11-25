«Есть шанс остаться в УПЛ». Любенович оценил свой дебют с Минаем

«Минай» в матче чемпионата Украины проиграл «Кривбассу» со счетом 0:1. В составе аутсайдера УПЛ дебютировал новый тренер Желько Любенович.

«Поздравляю «Кривбасс» с победой. У нас есть проблемы, но я вижу перспективу в этой команде. У нас проблемы с голами, восьмой матч не можем забить. Мы все сделали, чтобы сегодня забить, были моменты, но снова не получилось. Будем работать, но нужно не только забивать, но и выигрывать».

«Нужно брать какие-то очки, и я верю в свою команду. Думаю, мы сможем выйти из этой ситуации. Задача – остаться в УПЛ и развивать молодых игроков. Шансы есть», — сказал Любенович.

Команда без побед в сезоне занимает последнее место.