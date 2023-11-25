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Украина. Премьер лига
25 ноября 2023, 15:36 | Обновлено 25 ноября 2023, 15:40
231
1

«Есть шанс остаться в УПЛ». Любенович оценил свой дебют с Минаем

Команда снова проиграла

25 ноября 2023, 15:36 | Обновлено 25 ноября 2023, 15:40
231
1
«Есть шанс остаться в УПЛ». Любенович оценил свой дебют с Минаем
ФК Минай

«Минай» в матче чемпионата Украины проиграл «Кривбассу» со счетом 0:1. В составе аутсайдера УПЛ дебютировал новый тренер Желько Любенович.

«Поздравляю «Кривбасс» с победой. У нас есть проблемы, но я вижу перспективу в этой команде. У нас проблемы с голами, восьмой матч не можем забить. Мы все сделали, чтобы сегодня забить, были моменты, но снова не получилось. Будем работать, но нужно не только забивать, но и выигрывать».

«Нужно брать какие-то очки, и я верю в свою команду. Думаю, мы сможем выйти из этой ситуации. Задача – остаться в УПЛ и развивать молодых игроков. Шансы есть», — сказал Любенович.

Команда без побед в сезоне занимает последнее место.

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Минай Кривбасс Кривой Рог Желько Любенович Минай - Кривбасс Украинская Премьер-лига
Источник УПЛ-ТВ
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Хлопче, ну які шанси ? Потрібно готувати команду до ПерДиву
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