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25 ноября 2023, 14:19 |
130
0

Свитолина помогла собрать около 50 тысяч долларов для ВСУ, продав ракетку

Первая ракетка Украины приняла участие в розвлекательном шоу

25 ноября 2023, 14:19 |
130
0
Свитолина помогла собрать около 50 тысяч долларов для ВСУ, продав ракетку
Инстаграм Элины Свитолиной

Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина помогла собрать около 50 тысяч долларов для ВСУ, став гостьей развлекательного шоу «Пожежа» в Польше.

Во время шоу с аукциона за 31 тысячу евро была продана ракетка Элины Свитолиной, а в целом удалось собрать около 50 тысяч долларов, которые будут переданы для нужд 13-й бригады НГУ «Хартия», которую поддерживает украинская теннисистка.

Отметим, что ведущими шоу «Пожежа» являются известный Владимир Дантес и Алексей Дурнев.

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Элина Свитолина lifestyle
Источник Большой теннис Украины
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