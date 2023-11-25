Свитолина помогла собрать около 50 тысяч долларов для ВСУ, продав ракетку

Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина помогла собрать около 50 тысяч долларов для ВСУ, став гостьей развлекательного шоу «Пожежа» в Польше.

Во время шоу с аукциона за 31 тысячу евро была продана ракетка Элины Свитолиной, а в целом удалось собрать около 50 тысяч долларов, которые будут переданы для нужд 13-й бригады НГУ «Хартия», которую поддерживает украинская теннисистка.

Отметим, что ведущими шоу «Пожежа» являются известный Владимир Дантес и Алексей Дурнев.