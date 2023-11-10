Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

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10 ноября 2023, 15:02 |
1335
1

ФОТО. Свитолина встретилась с военнослужащими подразделения Хартия

Элина посетила Харьков

10 ноября 2023, 15:02 |
1335
1
ФОТО. Свитолина встретилась с военнослужащими подразделения Хартия
Instagram

Украинская теннисистка Элина Свитолина посетила Харьков.

В своем Instagram украинка рассказала о встрече с военнослужащими добровольческого подразделения «Хартия»:

«С первых дней полномасштабной войны поддерживаю добровольческий отряд «Хартия», который был основан харьковскими патриотами, а сейчас является мощной бригадой в составе Национальной гвардии Украины.

Для меня большая честь лично поблагодарить героев. Наши лучшие мальчики и девочки, низкий вам поклон.

Борьба продолжается, и я призываю всех не останавливаться и поддерживать тех, кто нас защищает! Только вместе мы сможем победить. Слава Украине!», – написала Элина.

Ранее Свитолина заявила, что точно сыграет на Australian Open 2024.

ФОТО. Свитолина встретилась с военнослужащими подразделения Хартия

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фото Элина Свитолина lifestyle российско-украинская война Харьков
Источник Sport.ua
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Андрей Залищук
молодчинка, не словом, а ділом
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