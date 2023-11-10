ФОТО. Свитолина встретилась с военнослужащими подразделения Хартия
Элина посетила Харьков
Украинская теннисистка Элина Свитолина посетила Харьков.
В своем Instagram украинка рассказала о встрече с военнослужащими добровольческого подразделения «Хартия»:
«С первых дней полномасштабной войны поддерживаю добровольческий отряд «Хартия», который был основан харьковскими патриотами, а сейчас является мощной бригадой в составе Национальной гвардии Украины.
Для меня большая честь лично поблагодарить героев. Наши лучшие мальчики и девочки, низкий вам поклон.
Борьба продолжается, и я призываю всех не останавливаться и поддерживать тех, кто нас защищает! Только вместе мы сможем победить. Слава Украине!», – написала Элина.
Ранее Свитолина заявила, что точно сыграет на Australian Open 2024.
ФОТО. Свитолина встретилась с военнослужащими подразделения Хартия
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