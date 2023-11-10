Украинская теннисистка Элина Свитолина посетила Харьков.

В своем Instagram украинка рассказала о встрече с военнослужащими добровольческого подразделения «Хартия»:

«С первых дней полномасштабной войны поддерживаю добровольческий отряд «Хартия», который был основан харьковскими патриотами, а сейчас является мощной бригадой в составе Национальной гвардии Украины.

Для меня большая честь лично поблагодарить героев. Наши лучшие мальчики и девочки, низкий вам поклон.



Борьба продолжается, и я призываю всех не останавливаться и поддерживать тех, кто нас защищает! Только вместе мы сможем победить. Слава Украине!», – написала Элина.

Ранее Свитолина заявила, что точно сыграет на Australian Open 2024.

ФОТО. Свитолина встретилась с военнослужащими подразделения Хартия