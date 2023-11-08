Сыграет ли на Australian Open? Свитолина рассказала о планах на сезон

Украинская теннисистка Элина Свитолина пропускает финиш нынешнего сезона, однако в январе планирует сыграть на Australian Open.

«Уже через одну-две недели начну тренировки, очень жду этого, ведь два месяца ничего такого не делала на корте», – отметила теннисистка.

Элина заявила, что будет точно выступать на Australian Open, но пока неизвестно, будет ли ее первый турнир после возвращения, или сыграет на каких-то соревнованиях до этого.

Свитолина рассказала о своих планах на Олимпиаду и сборную Украины.