Сыграет ли на Australian Open? Свитолина рассказала о планах на сезон
Элина планирует ехать в Австралию
Украинская теннисистка Элина Свитолина пропускает финиш нынешнего сезона, однако в январе планирует сыграть на Australian Open.
«Уже через одну-две недели начну тренировки, очень жду этого, ведь два месяца ничего такого не делала на корте», – отметила теннисистка.
Элина заявила, что будет точно выступать на Australian Open, но пока неизвестно, будет ли ее первый турнир после возвращения, или сыграет на каких-то соревнованиях до этого.
Свитолина рассказала о своих планах на Олимпиаду и сборную Украины.
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