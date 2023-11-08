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  4. Сыграет ли на Australian Open? Свитолина рассказала о планах на сезон
Australian Open
08 ноября 2023, 12:29 |
507
1

Сыграет ли на Australian Open? Свитолина рассказала о планах на сезон

Элина планирует ехать в Австралию

08 ноября 2023, 12:29 |
507
1
Сыграет ли на Australian Open? Свитолина рассказала о планах на сезон
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Украинская теннисистка Элина Свитолина пропускает финиш нынешнего сезона, однако в январе планирует сыграть на Australian Open.

«Уже через одну-две недели начну тренировки, очень жду этого, ведь два месяца ничего такого не делала на корте», – отметила теннисистка.

Элина заявила, что будет точно выступать на Australian Open, но пока неизвестно, будет ли ее первый турнир после возвращения, или сыграет на каких-то соревнованиях до этого.

Свитолина рассказала о своих планах на Олимпиаду и сборную Украины.

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Элина Свитолина Australian Open 2024
Источник Суспильне Спорт
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Sit Simurg
Вона ж сказала, що точно виступатиме на АО .. 
Навіщо цей знак питання в заголовку ? ... Накликати травму ...
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