Кубок Дэвиса. Полуфинал. Италия – Сербия. LIVE трансляция

25 ноября состоится полуфинальная встреча Кубка Дэвиса-2023 между сборными Италии и Сербии.

Встреча начнется в 13:00 по киевскому времени. Победитель встретится в финале с Австралией.

Кубок Дэвиса. Полуфинал. Италия – Сербия

Лоренцо Музетти (Италия) – Миомир Кецманович (Сербия)

Янник Синнер (Италия) – Новак Джокович (Сербия)

Симоне Болелли (Италия) / Лоренцо Сонего (Италия) – Новак Джокович (Сербия) / Душан Лайович (Сербия)

Кубок Дэвиса. Полуфинал. Италия – Сербия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция