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Кубок Дэвиса
25 ноября 2023, 13:05 |
330
0

Кубок Дэвиса. Полуфинал. Италия – Сербия. LIVE трансляция

Смотрите 25 ноября в 13:00 полуфинал Кубка Дэвиса

25 ноября 2023, 13:05 |
330
0
Кубок Дэвиса. Полуфинал. Италия – Сербия. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Янник Синнер

25 ноября состоится полуфинальная встреча Кубка Дэвиса-2023 между сборными Италии и Сербии.

Встреча начнется в 13:00 по киевскому времени. Победитель встретится в финале с Австралией.

Кубок Дэвиса. Полуфинал. Италия – Сербия

Лоренцо Музетти (Италия) – Миомир Кецманович (Сербия)
Янник Синнер (Италия) – Новак Джокович (Сербия)
Симоне Болелли (Италия) / Лоренцо Сонего (Италия) – Новак Джокович (Сербия) / Душан Лайович (Сербия)

Кубок Дэвиса. Полуфинал. Италия – Сербия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Источник Sport.ua
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