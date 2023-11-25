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  4. Джокович накричал на британских болельщиков: «Заткнитесь и сидите тихо»
Кубок Дэвиса
25 ноября 2023, 11:45 |
619
2

Джокович накричал на британских болельщиков: «Заткнитесь и сидите тихо»

Новак повздорил с фанатами соперников в Кубке Дэвиса

25 ноября 2023, 11:45 |
619
2
Джокович накричал на британских болельщиков: «Заткнитесь и сидите тихо»
Getty Images/Global Images Ukraine. Новак Джокович

Лидер сборной Сербии по теннису Новак Джокович вступил в перепалку с британскими болельщиками после матча в Кубке Дэвиса.

Когда Джокович давал интервью на корте после победы над Кэмероном Норри (6:4, 6:4), фанаты британцев начала стучать в барабаны и петь. Новак высказал им претензии: «Научитесь уважать игроков, уважать людей. Заткнитесь, сидите тихо».

После этого инцидента Джокович заявил: «На матчах Кубка Дэвиса иногда болельщики переходят границы, и это нормально. Но когда ты втягиваешься в такие моменты, реакция неизбежна. Они могут делать, что хотят, но я также отвечу на это. Они специально стучали в барабаны, когда я пытался говорить, и вообще всю игру пытались меня дистанцировать. Мы немного пообщались».

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Источник Daily Mail
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DK1961
руснявая подстилка не умеет общаться по-человечески?
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easterly
а що ще міг сказати любітєль узкого міра, хай ще візьме уроки матюків у бульбозавра сабалєнкі
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+1
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