Джокович накричал на британских болельщиков: «Заткнитесь и сидите тихо»
Новак повздорил с фанатами соперников в Кубке Дэвиса
Лидер сборной Сербии по теннису Новак Джокович вступил в перепалку с британскими болельщиками после матча в Кубке Дэвиса.
Когда Джокович давал интервью на корте после победы над Кэмероном Норри (6:4, 6:4), фанаты британцев начала стучать в барабаны и петь. Новак высказал им претензии: «Научитесь уважать игроков, уважать людей. Заткнитесь, сидите тихо».
После этого инцидента Джокович заявил: «На матчах Кубка Дэвиса иногда болельщики переходят границы, и это нормально. Но когда ты втягиваешься в такие моменты, реакция неизбежна. Они могут делать, что хотят, но я также отвечу на это. Они специально стучали в барабаны, когда я пытался говорить, и вообще всю игру пытались меня дистанцировать. Мы немного пообщались».
Set point #Djokovic— Matteo Zorzoli (@teozorzoli) November 23, 2023
Tra prima e seconda di servizio un ingenuo tifoso inglese ha OSATO fischiarlo
È FINITA COSÌ #DavisCup pic.twitter.com/8axrBcgDOp
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