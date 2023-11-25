Джокович накричал на британских болельщиков: «Заткнитесь и сидите тихо»

Лидер сборной Сербии по теннису Новак Джокович вступил в перепалку с британскими болельщиками после матча в Кубке Дэвиса.

Когда Джокович давал интервью на корте после победы над Кэмероном Норри (6:4, 6:4), фанаты британцев начала стучать в барабаны и петь. Новак высказал им претензии: «Научитесь уважать игроков, уважать людей. Заткнитесь, сидите тихо».

После этого инцидента Джокович заявил: «На матчах Кубка Дэвиса иногда болельщики переходят границы, и это нормально. Но когда ты втягиваешься в такие моменты, реакция неизбежна. Они могут делать, что хотят, но я также отвечу на это. Они специально стучали в барабаны, когда я пытался говорить, и вообще всю игру пытались меня дистанцировать. Мы немного пообщались».