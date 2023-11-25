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Украина. Премьер лига
25 ноября 2023, 11:00 | Обновлено 25 ноября 2023, 11:28
118
0

Шахтер не забил в УПЛ впервые с августа 2022 года

Голевая серия горняков составила 41 матч

25 ноября 2023, 11:00 | Обновлено 25 ноября 2023, 11:28
118
0
Шахтер не забил в УПЛ впервые с августа 2022 года
ФК Шахтер

«Шахтер», разойдясь по нулям с «Полесьем» (0:0), прервал свою голевую серию, которая составила 41 матч. Последний раз «оранжево-черные» не смогли взломать защитные редуты соперников 23 августа 2022 года – 0:0 дома с «Металлистом 1925». В истории чемпионатов Украины более продолжительную забивную серию имели только сами горняки – 53 игры.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые продолжительные голевые серии в чемпионатах Украины

Серия

Клуб

Началась

Завершилась

Дата

Соперник

Счет

Дата

Соперник

Счет

53

Шахтер

28.08.2015

Металлург З (д)

2:0

22.07.2017

Динамо (д)

0:1

41

Шахтер

28.08.2022

Кривбасс (д)

1:0

24.11.2023

Полесье (д)

0:0

34

Шахтер

02.10.2011

Заря (д)

4:1

11.11.2012

Арсенал (г)

0:2

29

Динамо

16.04.2005

Ворскла (д)

1:0

11.03.2006

Ворскла (д)

0:0

29

Динамо

11.11.2007

Шахтер (д)

2:1

16.11.2008

Шахтер (г)

0:1

28

Черноморец

10.03.1995

Карпаты (д)

2:1

05.11.1995

ЦСКА (г)

0:1

28

Динамо

30.11.2008

Днепр (д)

2:1

29.11.2009

Металлург З (г)

0:0

28

Металлист

11.11.2012

Карпаты (д)

2:1

20.10.2013

Черноморец (д)

0:0

28

Шахтер

24.11.2012

Говерла (д)

5:1

01.11.2013

Волынь (г)

0:2

23

Динамо

07.06.1994

Металлист (д)

2:0

14.03.1995

Таврия (г)

0:0

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Источник Sport.ua
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