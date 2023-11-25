Шахтер не забил в УПЛ впервые с августа 2022 года
Голевая серия горняков составила 41 матч
«Шахтер», разойдясь по нулям с «Полесьем» (0:0), прервал свою голевую серию, которая составила 41 матч. Последний раз «оранжево-черные» не смогли взломать защитные редуты соперников 23 августа 2022 года – 0:0 дома с «Металлистом 1925». В истории чемпионатов Украины более продолжительную забивную серию имели только сами горняки – 53 игры.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Самые продолжительные голевые серии в чемпионатах Украины
|
Серия
|
Клуб
|
Началась
|
|
|
Завершилась
|
|
|
|
|
Дата
|
Соперник
|
Счет
|
Дата
|
Соперник
|
Счет
|
53
|
Шахтер
|
28.08.2015
|
Металлург З (д)
|
2:0
|
22.07.2017
|
Динамо (д)
|
0:1
|
41
|
Шахтер
|
28.08.2022
|
Кривбасс (д)
|
1:0
|
24.11.2023
|
Полесье (д)
|
0:0
|
34
|
Шахтер
|
02.10.2011
|
Заря (д)
|
4:1
|
11.11.2012
|
Арсенал (г)
|
0:2
|
29
|
Динамо
|
16.04.2005
|
Ворскла (д)
|
1:0
|
11.03.2006
|
Ворскла (д)
|
0:0
|
29
|
Динамо
|
11.11.2007
|
Шахтер (д)
|
2:1
|
16.11.2008
|
Шахтер (г)
|
0:1
|
28
|
Черноморец
|
10.03.1995
|
Карпаты (д)
|
2:1
|
05.11.1995
|
ЦСКА (г)
|
0:1
|
28
|
Динамо
|
30.11.2008
|
Днепр (д)
|
2:1
|
29.11.2009
|
Металлург З (г)
|
0:0
|
28
|
Металлист
|
11.11.2012
|
Карпаты (д)
|
2:1
|
20.10.2013
|
Черноморец (д)
|
0:0
|
28
|
Шахтер
|
24.11.2012
|
Говерла (д)
|
5:1
|
01.11.2013
|
Волынь (г)
|
0:2
|
23
|
Динамо
|
07.06.1994
|
Металлист (д)
|
2:0
|
14.03.1995
|
Таврия (г)
|
0:0
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Действующие чемпионы Украины остановили результативную серию из 41 матча в чемпионате
Главный тренер «Манчестер Сити» рассчитывает на Савио и Яна Коуту в будущем