Шахтер не забил в УПЛ впервые с августа 2022 года

«Шахтер», разойдясь по нулям с «Полесьем» (0:0), прервал свою голевую серию, которая составила 41 матч. Последний раз «оранжево-черные» не смогли взломать защитные редуты соперников 23 августа 2022 года – 0:0 дома с «Металлистом 1925». В истории чемпионатов Украины более продолжительную забивную серию имели только сами горняки – 53 игры.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые продолжительные голевые серии в чемпионатах Украины