Судью забанили на 10 лет за ставки на матчи, на которых он работал
Марко Дакман признал свою вину в четырех случаях нарушения правил
Международное агентство по честной игре в теннисе (ITIA) наказало словенского теннисного арбитра Марко Дакмана дисквалификацией на 10 лет из-за его участия в ставках на теннисные матчи.
Дакман признал свою вину в четырех случаях нарушения правил, включая совершение ставок на матчи, в которых он принимал участие в качестве арбитра.
Судья согласился с решением ITIA о дисквалификации на 10 лет и наложении штрафа в размере 75 тысяч долларов.
В прошлом Дакман работал на турнирах ITF, ATP и WTA. Он не сможет судить до 7 марта 2034 года.
Ранее мексиканец получил пожизненную дисквалификацию за 92 договорных матча.
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