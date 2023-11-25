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  4. Судью забанили на 10 лет за ставки на матчи, на которых он работал
ITF
25 ноября 2023, 10:44 |
180
0

Судью забанили на 10 лет за ставки на матчи, на которых он работал

Марко Дакман признал свою вину в четырех случаях нарушения правил

25 ноября 2023, 10:44 |
180
0
Судью забанили на 10 лет за ставки на матчи, на которых он работал
ITIA

Международное агентство по честной игре в теннисе (ITIA) наказало словенского теннисного арбитра Марко Дакмана дисквалификацией на 10 лет из-за его участия в ставках на теннисные матчи.

Дакман признал свою вину в четырех случаях нарушения правил, включая совершение ставок на матчи, в которых он принимал участие в качестве арбитра.

Судья согласился с решением ITIA о дисквалификации на 10 лет и наложении штрафа в размере 75 тысяч долларов.

В прошлом Дакман работал на турнирах ITF, ATP и WTA. Он не сможет судить до 7 марта 2034 года.

Ранее мексиканец получил пожизненную дисквалификацию за 92 договорных матча.

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Источник International Tennis Integrity Agency
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