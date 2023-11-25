Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ТЛУМАК: «Вряд ли Коваль изменит тактику Зари на второй матч с Маккаби»
Лига конференций
25 ноября 2023, 10:24 |
198
0

ТЛУМАК: «Вряд ли Коваль изменит тактику Зари на второй матч с Маккаби»

Экс-голкипер «Зари» – о предстоящей игре украинцев в Лиге конференций

25 ноября 2023, 10:24 |
198
0
ТЛУМАК: «Вряд ли Коваль изменит тактику Зари на второй матч с Маккаби»
ФК Заря Луганск

25 ноября в перенесенном поединке 3 тура группового раунда Лиги конференций футболисты «Зари» на выезде сыграют с «Маккаби» (Тель-Авив).

Бывший вратарь «Зари» и «Карпат» Андрей Тлумак в разговоре с корреспондентом Sport.ua оценил шансы соперников в противостоянии, которое состоится на нейтральном поле в Сербии:

- Думаю, что ноябрьская международная пауза в клубных соревнованиях пошла на пользу «Маккаби». Из-за конфликта с Палестиной чемпионат Израиля приостановлен, но большая группа футболистов из Тель-Авива в составе сборной своей страны имели игровую практику в отборе на Евро-2024.

На мой взгляд, в плане физических кондиций футболисты «Маккаби» будут выглядеть лучше, чем во втором тайме в недавнем поединке с «Зарей» в Люблине.

- Тогда «Заря» перехватила инициативу и могла даже спастись от поражения.
- К сожалению, в Польше «Маккаби» мастерски воспользовался ошибками луганчан в обороне и практически еще до перерыва снял с повестки дня вопрос о победителе. Я даже не вспомню, когда еще были такими беспомощными стопперы «Зари» и хорошо, что обошлось только тремя пропущенными мячами.

- Довольно неожиданное поражение от «Маккаби» заставило руководство «Зари» распрощаться с главным тренером Валерием Кривенцовым.
- Знаете, создавалось впечатление, что не все футболисты «Зари» восприняли методы работы упомянутого специалиста. Это, прежде всего, негативно повлияло на микроклимат в команде. На мой взгляд, в «Заре» не прогадали, доверив роль кризисного менеджера опытному Юрию Ковалю. В свое время он уже возглавлял «Зарю», затем был ассистентом Юрия Вернидуба, а в последние годы – спортивным директором. Поэтому, был хорошо знаком с ситуацией внутри коллектива и, оказавшись у руля, первостепенное внимание обратил на налаживание взаимопонимания между футболистами и тренерским штабом.

- Считаете, что сегодня Коваль возьмет на вооружение какую-то новую тактическую схему, чтобы удивить «Маккаби«?
- Вряд ли. Повторяю, прилагались усилия, чтобы футболисты «Зари» снова стали сплоченными, максимально сконцентрированными и готовыми сыграть через не могу.

- В случае поражения от «Маккаби» луганчане практически теряют шансы пробиться в следующий раунд Лиги конференций.
- Убежден, что Коваль и его подопечные это прекрасно осознают. Помнится, когда Коваль помогал Вернидубу, то луганчан за бойцовский характер часто называли «мужиками». «Заря» и «Маккаби» примерно равные по классу команды. Если сегодня «Заря» в битве характеров возьмет верх, то у нее будут шансы взять реванш за поражение в Люблине и вернуть интригу в борьбе за второе проходное место в группе.

По теме:
Петар МИЧИН: «Заря пропустила 3 гола после трех навесов. Это недопустимо»
Вице-президент Нивы Бузова: «Не все игроки потянули уровень Первой лиги»
Маккаби Т-А – Заря. Текстовая трансляция матча
инсайд Маккаби Т-А - Заря Заря Луганск Маккаби Тель-Авив Лига конференций Андрей Тлумак
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 25 ноября
Футбол | 25 ноября 2023, 07:20 0
ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 25 ноября
ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 25 ноября

Важные события во всех видах спорта

Максим ШАЦКИХ: «Провели переговоры с Суаресом и Кавани»
Футбол | 25 ноября 2023, 01:36 5
Максим ШАЦКИХ: «Провели переговоры с Суаресом и Кавани»
Максим ШАЦКИХ: «Провели переговоры с Суаресом и Кавани»

У узбекского «Пахтакора» амбициозные планы

ФОТО. Жена Александра Зубкова опубликовала горячие пляжные снимки в бикини
Футбол | 24.11.2023, 14:07
ФОТО. Жена Александра Зубкова опубликовала горячие пляжные снимки в бикини
ФОТО. Жена Александра Зубкова опубликовала горячие пляжные снимки в бикини
Без Довбика. Обнародован список лучших нападающих мира на данный момент
Футбол | 24.11.2023, 12:19
Без Довбика. Обнародован список лучших нападающих мира на данный момент
Без Довбика. Обнародован список лучших нападающих мира на данный момент
Жирона рассказала, как удалось провернуть трансферы Цыганкова и Довбика
Футбол | 24.11.2023, 14:11
Жирона рассказала, как удалось провернуть трансферы Цыганкова и Довбика
Жирона рассказала, как удалось провернуть трансферы Цыганкова и Довбика
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Определен соперник для Украины. Итоги жеребьевки плей-офф отбора Евро-2024
Определен соперник для Украины. Итоги жеребьевки плей-офф отбора Евро-2024
23.11.2023, 13:13 123
Футбол
Как Украина играла с Боснией и Герцеговиной: статистика встреч
Как Украина играла с Боснией и Герцеговиной: статистика встреч
23.11.2023, 13:57 3
Футбол
Леннокс Льюис предостерег Фьюри от серьезной ошибки перед боем с Усиком
Леннокс Льюис предостерег Фьюри от серьезной ошибки перед боем с Усиком
23.11.2023, 14:24 3
Бокс
Стал известен коэффициент на то, что сборная Украины выиграет Евро-2024
Стал известен коэффициент на то, что сборная Украины выиграет Евро-2024
23.11.2023, 17:50 9
Футбол
Манчестер Сити определился с будущим звездного вингера Жироны
Манчестер Сити определился с будущим звездного вингера Жироны
23.11.2023, 15:25 1
Футбол
СПАЛЛЕТТИ: Мы ничего не украли. Эпизод с Мудриком не был таким однозначным
СПАЛЛЕТТИ: Мы ничего не украли. Эпизод с Мудриком не был таким однозначным
23.11.2023, 23:27 20
Футбол
ФОТО. Трое украинцев в Жироне провели совместную тренировку
ФОТО. Трое украинцев в Жироне провели совместную тренировку
24.11.2023, 15:39 7
Футбол
ФОТО. Лицо Миколенко после того, как остановил Дзаньоло
ФОТО. Лицо Миколенко после того, как остановил Дзаньоло
24.11.2023, 05:14 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем