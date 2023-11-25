ТЛУМАК: «Вряд ли Коваль изменит тактику Зари на второй матч с Маккаби»

25 ноября в перенесенном поединке 3 тура группового раунда Лиги конференций футболисты «Зари» на выезде сыграют с «Маккаби» (Тель-Авив).

Бывший вратарь «Зари» и «Карпат» Андрей Тлумак в разговоре с корреспондентом Sport.ua оценил шансы соперников в противостоянии, которое состоится на нейтральном поле в Сербии:

- Думаю, что ноябрьская международная пауза в клубных соревнованиях пошла на пользу «Маккаби». Из-за конфликта с Палестиной чемпионат Израиля приостановлен, но большая группа футболистов из Тель-Авива в составе сборной своей страны имели игровую практику в отборе на Евро-2024.

На мой взгляд, в плане физических кондиций футболисты «Маккаби» будут выглядеть лучше, чем во втором тайме в недавнем поединке с «Зарей» в Люблине.

- Тогда «Заря» перехватила инициативу и могла даже спастись от поражения.

- К сожалению, в Польше «Маккаби» мастерски воспользовался ошибками луганчан в обороне и практически еще до перерыва снял с повестки дня вопрос о победителе. Я даже не вспомню, когда еще были такими беспомощными стопперы «Зари» и хорошо, что обошлось только тремя пропущенными мячами.

- Довольно неожиданное поражение от «Маккаби» заставило руководство «Зари» распрощаться с главным тренером Валерием Кривенцовым.

- Знаете, создавалось впечатление, что не все футболисты «Зари» восприняли методы работы упомянутого специалиста. Это, прежде всего, негативно повлияло на микроклимат в команде. На мой взгляд, в «Заре» не прогадали, доверив роль кризисного менеджера опытному Юрию Ковалю. В свое время он уже возглавлял «Зарю», затем был ассистентом Юрия Вернидуба, а в последние годы – спортивным директором. Поэтому, был хорошо знаком с ситуацией внутри коллектива и, оказавшись у руля, первостепенное внимание обратил на налаживание взаимопонимания между футболистами и тренерским штабом.

- Считаете, что сегодня Коваль возьмет на вооружение какую-то новую тактическую схему, чтобы удивить «Маккаби«?

- Вряд ли. Повторяю, прилагались усилия, чтобы футболисты «Зари» снова стали сплоченными, максимально сконцентрированными и готовыми сыграть через не могу.

- В случае поражения от «Маккаби» луганчане практически теряют шансы пробиться в следующий раунд Лиги конференций.

- Убежден, что Коваль и его подопечные это прекрасно осознают. Помнится, когда Коваль помогал Вернидубу, то луганчан за бойцовский характер часто называли «мужиками». «Заря» и «Маккаби» примерно равные по классу команды. Если сегодня «Заря» в битве характеров возьмет верх, то у нее будут шансы взять реванш за поражение в Люблине и вернуть интригу в борьбе за второе проходное место в группе.