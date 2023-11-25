Президент Вереса: «Люди донатят пиратам, но не официальному каналу»

Президент «Вереса» Иван Надеин рассказал о проблемах с платными трансляциями матчей ровенского клуба в YouTube.

«Когда у нас 2 200 спонсорских подписчиков на ютубе, то у меня тогда вопрос: «Так, может, нас всего 2 200?«. Если у «Милана» один миллион спонсорских подписок на ютубе, а у нас все говорят, что готовы включаться, но всего 2 200. За 35 гривен. А сколько у «Милана»? 7 или 8 евро. А у нас 35 гривен. И всего 2 200.

У нас есть идея, что мы нарастим до 10 тысяч. Это вообще был наш план минимум. А в перспективе до 30-40 тысяч. У нас на ютубе сейчас 35 тысяч – хотя бы 30 из них реально сделать подписчиками, которые будут платить символическую сумму?

Когда мы делаем трансляцию, то нас же пиратят. ЛНЗ мы смогли заблокировать быстро, «Шахтер» в конце матча, «Рух» уже аж после игры, «Зарю» тоже быстро заблокировали. Чтобы вы понимали – люди заходят на пиратскую трансляцию, донатят туда пирату и по 100, и по 50 гривен, но не заходят на официальный канал и не покупают за 35 гривен.

Это точно не вопрос в деньгах, а в психологии «на шару», психологии, что «мне все должны». Вот пока каждый из нас не поймет, что «Верес» начинается с него – с его подписки, с его прихода на стадион, с его поддержки – то тогда это будет наша ключевая победа здесь, – сказал Надеин.

Ранее Иван Надеин рассказал о ситуации с возможным банкротством клуба.