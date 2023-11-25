Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Президент Вереса: «Люди донатят пиратам, но не официальному каналу»
Украина. Премьер лига
25 ноября 2023, 10:14 |
271
0

Президент Вереса: «Люди донатят пиратам, но не официальному каналу»

Иван Надеин рассказал, как работатет психология украинского болельщика, которому все должны

25 ноября 2023, 10:14 |
271
0
Президент Вереса: «Люди донатят пиратам, но не официальному каналу»
НК Верес. Иван Надеин

Президент «Вереса» Иван Надеин рассказал о проблемах с платными трансляциями матчей ровенского клуба в YouTube.

«Когда у нас 2 200 спонсорских подписчиков на ютубе, то у меня тогда вопрос: «Так, может, нас всего 2 200?«. Если у «Милана» один миллион спонсорских подписок на ютубе, а у нас все говорят, что готовы включаться, но всего 2 200. За 35 гривен. А сколько у «Милана»? 7 или 8 евро. А у нас 35 гривен. И всего 2 200.

У нас есть идея, что мы нарастим до 10 тысяч. Это вообще был наш план минимум. А в перспективе до 30-40 тысяч. У нас на ютубе сейчас 35 тысяч – хотя бы 30 из них реально сделать подписчиками, которые будут платить символическую сумму?

Когда мы делаем трансляцию, то нас же пиратят. ЛНЗ мы смогли заблокировать быстро, «Шахтер» в конце матча, «Рух» уже аж после игры, «Зарю» тоже быстро заблокировали. Чтобы вы понимали – люди заходят на пиратскую трансляцию, донатят туда пирату и по 100, и по 50 гривен, но не заходят на официальный канал и не покупают за 35 гривен.

Это точно не вопрос в деньгах, а в психологии «на шару», психологии, что «мне все должны». Вот пока каждый из нас не поймет, что «Верес» начинается с него – с его подписки, с его прихода на стадион, с его поддержки – то тогда это будет наша ключевая победа здесь, – сказал Надеин.

Ранее Иван Надеин рассказал о ситуации с возможным банкротством клуба.

По теме:
Верес – Металлист 1925. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Верес – Металлист 1925
ГОЛОДЮК: «Матч с Вересом – один из важнейших для нас на данном этапе»
Иван Надеин Верес Ровно телетрансляции Украинская Премьер-лига
Источник ФК Верес
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Без Довбика. Обнародован список лучших нападающих мира на данный момент
Футбол | 24 ноября 2023, 12:19 7
Без Довбика. Обнародован список лучших нападающих мира на данный момент
Без Довбика. Обнародован список лучших нападающих мира на данный момент

Издание FourFourTwo назвало 10 лучших страйкеров мира прямо сейчас

ФОТО. Жена Александра Зубкова опубликовала горячие пляжные снимки в бикини
Футбол | 24 ноября 2023, 14:07 39
ФОТО. Жена Александра Зубкова опубликовала горячие пляжные снимки в бикини
ФОТО. Жена Александра Зубкова опубликовала горячие пляжные снимки в бикини

Девушка отдыхает в Португалии

Спортивний оглядач! Смотрите видео голов в новом Telegram-канале
Футбол | 25.11.2023, 05:51
Спортивний оглядач! Смотрите видео голов в новом Telegram-канале
Спортивний оглядач! Смотрите видео голов в новом Telegram-канале
Где смотреть онлайн матч чемпионата Англии Манчестер Сити – Ливерпуль
Футбол | 25.11.2023, 07:15
Где смотреть онлайн матч чемпионата Англии Манчестер Сити – Ливерпуль
Где смотреть онлайн матч чемпионата Англии Манчестер Сити – Ливерпуль
Жузеп Гвардиола впечатлен игрой 2 звезд Жироны
Футбол | 24.11.2023, 15:02
Жузеп Гвардиола впечатлен игрой 2 звезд Жироны
Жузеп Гвардиола впечатлен игрой 2 звезд Жироны
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
СПАЛЛЕТТИ: Мы ничего не украли. Эпизод с Мудриком не был таким однозначным
СПАЛЛЕТТИ: Мы ничего не украли. Эпизод с Мудриком не был таким однозначным
23.11.2023, 23:27 20
Футбол
Как Украина играла с Боснией и Герцеговиной: статистика встреч
Как Украина играла с Боснией и Герцеговиной: статистика встреч
23.11.2023, 13:57 3
Футбол
ФОТО. Трое украинцев в Жироне провели совместную тренировку
ФОТО. Трое украинцев в Жироне провели совместную тренировку
24.11.2023, 15:39 7
Футбол
Стал известен коэффициент на то, что сборная Украины выиграет Евро-2024
Стал известен коэффициент на то, что сборная Украины выиграет Евро-2024
23.11.2023, 17:50 9
Футбол
Оскар Де Ла Хойя назвал боксера, у которого был лучше джеб, чем у него
Оскар Де Ла Хойя назвал боксера, у которого был лучше джеб, чем у него
23.11.2023, 10:53
Бокс
Манчестер Сити определился с будущим звездного вингера Жироны
Манчестер Сити определился с будущим звездного вингера Жироны
23.11.2023, 15:25 1
Футбол
Статистики оценили шансы Украины на выход на Евро-2024 после жеребьевки
Статистики оценили шансы Украины на выход на Евро-2024 после жеребьевки
23.11.2023, 15:20 5
Футбол
Дюбуа нокаутировал его. Соперник Джошуа сделал прогноз на бой Усик – Фьюри
Дюбуа нокаутировал его. Соперник Джошуа сделал прогноз на бой Усик – Фьюри
23.11.2023, 18:35
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем