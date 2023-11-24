Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Президент Вереса: «Никакого банкротства нет. Но клубы в Украине убыточны»
Украина. Премьер лига
24 ноября 2023, 13:28 |
408
2

Президент Вереса: «Никакого банкротства нет. Но клубы в Украине убыточны»

Иван Надеин рассказал о долгах клуба

24 ноября 2023, 13:28 |
408
2
Президент Вереса: «Никакого банкротства нет. Но клубы в Украине убыточны»
ФК Верес

Президент «Вереса» Иван Надеин рассказал о ситуации с возможным банкротством клуба, уверяя, что команда продолжит выступления в чемпионате Украины.

– Никакого банкротства нет. Это нормальный процесс, который никак не отразится на жизни клуба. Общепринятая в мире процедура урегулирования кредиторской задолженности. Футбол – убыточное дело. Абсолютное большинство украинских клубов убыточны.

Верес – это публичное акционерное общество, сдающее свою аудиторскую отчетность по международным стандартам. Проходим комплексный аудит финотчетности. За три года деятельности публичного акционерного общества у нас действительно появилась определенная задолженность. Построили поля. Действительно, есть задолженность перед подрядчиком. Но это все урегулировано. Единственный законный механизм – процедура, в которую мы вошли. Это не объявление банкротства. А процедура, которая будет урегулирована законным способом решением суда. Это оздоровление и восстановление. По этой процедуре мы выйдем без долгов и это будет положительным сигналом для наших акционеров. Признаком, что мы умеем открыто работать с долгами, а не решать этот вопрос под сукном. Уверен, что стоимость наших акций на бирже только вырастет.

По теме:
Первая лига. Карпаты разгромили Ниву, Металлист обыграл Хуст
Роман ДИДЫК: «Рух едет в Киев только за положительным результатом»
Источник: Вингер Карпат может перейти в польский клуб за солидные деньги
Верес Ровно Иван Надеин чемпионат Украины по футболу
Источник ФК Верес
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо перенесло матч с Рухом
Футбол | 23 ноября 2023, 17:27 4
Динамо перенесло матч с Рухом
Динамо перенесло матч с Рухом

Решение принято по взаимному согласию сторон

Зубков выглядит как Роналду в МЮ: много самоуверенности, мало результата
Футбол | 24 ноября 2023, 10:00 33
Зубков выглядит как Роналду в МЮ: много самоуверенности, мало результата
Зубков выглядит как Роналду в МЮ: много самоуверенности, мало результата

Александру пора что-то менять в своей игре, если он хочет стать истинным лидером «Шахтера»

Мэр Днепра Филатов: «Меня просили возродить ФК Днепр. Но это невозможно»
Футбол | 24.11.2023, 14:49
Мэр Днепра Филатов: «Меня просили возродить ФК Днепр. Но это невозможно»
Мэр Днепра Филатов: «Меня просили возродить ФК Днепр. Но это невозможно»
Босния: провал в отборе, тренерская чехарда и нестареющий Джеко
Футбол | 23.11.2023, 16:03
Босния: провал в отборе, тренерская чехарда и нестареющий Джеко
Босния: провал в отборе, тренерская чехарда и нестареющий Джеко
«Ненавижу эту страну». Бронзовую призерку ЧМ выгнали из сборной Украины
Художественная гимнастика | 24.11.2023, 04:59
«Ненавижу эту страну». Бронзовую призерку ЧМ выгнали из сборной Украины
«Ненавижу эту страну». Бронзовую призерку ЧМ выгнали из сборной Украины
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Выталкиватель парашутистов
Интересную песню запел Надеин... Наколол людей, коорые ему все построили,и начал рассказывать басни, что все клубы работают в минус.. Да, на бумаге - в минусе. Номы то все понимаем, что такие как Надеин и прочие олигархи просто тупо отмывают на футбольных командах деньги, и деньги очень большие... Мы это еще в 90-х проходили, но схемы работают  во время войны.
Ответить
+1
Олександр Січкаренко
Кинути підрядників - свята справа. Навіщо без грошей будували, Надеїн ще той бізнесмен...
Ответить
+1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. После поражения в Загребе Петраков дал пресс-конференцию из 20 слов
ВИДЕО. После поражения в Загребе Петраков дал пресс-конференцию из 20 слов
22.11.2023, 15:05 7
Футбол
Сколько заработали Свитолина, Костюк, Калинина, Цуренко за 2023 год?
Сколько заработали Свитолина, Костюк, Калинина, Цуренко за 2023 год?
23.11.2023, 19:38 1
Теннис
ФОТО. Лицо Миколенко после того, как остановил Дзаньоло
ФОТО. Лицо Миколенко после того, как остановил Дзаньоло
24.11.2023, 05:14 4
Футбол
Итальянский экс-арбитр: «Рефери матча Украина – Италия очевидно ошибся»
Итальянский экс-арбитр: «Рефери матча Украина – Италия очевидно ошибся»
22.11.2023, 18:06 16
Футбол
Травма Пидручного, Билосюк на Кубке IBU, где сестры Семеренко?
Травма Пидручного, Билосюк на Кубке IBU, где сестры Семеренко?
23.11.2023, 07:06 11
Биатлон
ВИДЕО. Англия сенсационно проиграла, Франция прошла Сенегал на ЧМ U-17
ВИДЕО. Англия сенсационно проиграла, Франция прошла Сенегал на ЧМ U-17
22.11.2023, 20:59 1
Футбол
Президент УЕФА: «Хотел бы, чтобы Босния и Герцеговина вышла на Евро-2024»
Президент УЕФА: «Хотел бы, чтобы Босния и Герцеговина вышла на Евро-2024»
23.11.2023, 15:17 49
Футбол
Ребров оценил результаты жеребьевки плей-офф отбора Евро-2024
Ребров оценил результаты жеребьевки плей-офф отбора Евро-2024
23.11.2023, 14:47 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем