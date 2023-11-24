Президент Вереса: «Никакого банкротства нет. Но клубы в Украине убыточны»
Иван Надеин рассказал о долгах клуба
Президент «Вереса» Иван Надеин рассказал о ситуации с возможным банкротством клуба, уверяя, что команда продолжит выступления в чемпионате Украины.
– Никакого банкротства нет. Это нормальный процесс, который никак не отразится на жизни клуба. Общепринятая в мире процедура урегулирования кредиторской задолженности. Футбол – убыточное дело. Абсолютное большинство украинских клубов убыточны.
Верес – это публичное акционерное общество, сдающее свою аудиторскую отчетность по международным стандартам. Проходим комплексный аудит финотчетности. За три года деятельности публичного акционерного общества у нас действительно появилась определенная задолженность. Построили поля. Действительно, есть задолженность перед подрядчиком. Но это все урегулировано. Единственный законный механизм – процедура, в которую мы вошли. Это не объявление банкротства. А процедура, которая будет урегулирована законным способом решением суда. Это оздоровление и восстановление. По этой процедуре мы выйдем без долгов и это будет положительным сигналом для наших акционеров. Признаком, что мы умеем открыто работать с долгами, а не решать этот вопрос под сукном. Уверен, что стоимость наших акций на бирже только вырастет.
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