БАЛОТЕЛЛИ – о ДТП: «Просто разбил свою машину и поехал домой на другой»

Итальянский форвард Марио Балотелли прокомментировал аварию, в которую попал на родине неподалеку от Брешиа.

"Я просто разбил свою машину, а потом поехал домой на другом автомобиле. Я думал, что поднимать большой шум из-за чего-то подобного – это то, что уже вышло из моды. Мог бы понять, если бы кто-нибудь пострадал в этой аварии, но я просто разбил машину и поехал домой.

Существует миллиард проблем, но единственное, что я вижу в СМИ — это обсуждение моего несчастного случая. Было бы проблемой, если бы у меня не было комплексной страховки, но, к счастью, она у меня есть. Вместо того, чтобы говорить о важных проблемах, они говорят об этом. Невероятно!" — приводит слова Балотелли Football Italia.

Добавим, что Балотелли c сентября нынешнего года выступает за «Адана Демирспор», успев провести за турецкий клуб 5 матчей, после чего получил травму колена.