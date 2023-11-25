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  4. БАЛОТЕЛЛИ – о ДТП: «Просто разбил свою машину и поехал домой на другой»
Италия
25 ноября 2023, 09:56 |
435
0

БАЛОТЕЛЛИ – о ДТП: «Просто разбил свою машину и поехал домой на другой»

Футболист считает, что СМИ раздули скандал из ничего

25 ноября 2023, 09:56 |
435
0
БАЛОТЕЛЛИ – о ДТП: «Просто разбил свою машину и поехал домой на другой»
Getty Images/Global Images Ukraine. Марио Балотелли

Итальянский форвард Марио Балотелли прокомментировал аварию, в которую попал на родине неподалеку от Брешиа.

"Я просто разбил свою машину, а потом поехал домой на другом автомобиле. Я думал, что поднимать большой шум из-за чего-то подобного – это то, что уже вышло из моды. Мог бы понять, если бы кто-нибудь пострадал в этой аварии, но я просто разбил машину и поехал домой.

Существует миллиард проблем, но единственное, что я вижу в СМИ — это обсуждение моего несчастного случая. Было бы проблемой, если бы у меня не было комплексной страховки, но, к счастью, она у меня есть. Вместо того, чтобы говорить о важных проблемах, они говорят об этом. Невероятно!" — приводит слова Балотелли Football Italia.

Добавим, что Балотелли c сентября нынешнего года выступает за «Адана Демирспор», успев провести за турецкий клуб 5 матчей, после чего получил травму колена.

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Марио Балотелли авария Адана Демирспор чемпионат Турции по футболу
Источник Football-Italia
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