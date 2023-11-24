Экс-нападающий сборной Италии попал в ДТП

Бывший форвард сборной Италии, а также клубов «Интер» Милан и «Манчестер Сити», который сейчас выступает за турецкий клуб «Адана Демирспор», Марио Балотелли попал в ДТП.

Авария имела место недалеко от итальянского города Брешиа. 33-летний Балотелли якобы вышел пошатываясь из салона своего авто, в котором сработали все подушки безопасности. Сообщается, что Марио была оказана медицинская помощь и проведен тест на алкоголь.

Напомним, ранее Марио Балотелли выступил с критикой в адрес нападающих сборной Италии по итогам матча с командой Украины (0:0) в отборе на Евро-2024.