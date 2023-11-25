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Италия
25 ноября 2023, 09:40 | Обновлено 25 ноября 2023, 09:41
161
0

Интер хочет продлить контракт с Дюмфрисом, футболист просит много денег

Нынешнее соглашение голландца с миланским клубом истекает в 2025 году

25 ноября 2023, 09:40 | Обновлено 25 ноября 2023, 09:41
161
0
Интер хочет продлить контракт с Дюмфрисом, футболист просит много денег
Getty Images/Global Images Ukraine. Дензел Дюмфріс

Миланский «Интер» хочет продлить контракт с голландским фланговым защитником Дензелом Дюмфрисом.

О начале переговоров между клубом и футболистом сообщил журналист Gazzetta dello Sport Андреа Рамацотти. Правда, по информации источника, запросы игрока значительно выше, чем предлагаемые клубом, так что стороны ожидает еще один «раунд» переговоров до Рождества.

Отметим, что нынешний контракт Дюмфриса с «Интером» истекает летом 2025-го, и если в течение ближайшего полугода с футболистом не удастся договориться, то «неррадзури» вынуждены будут выставить его на трансфер.

Добавим, что голландец переехал в Милан из ПСВ в августе 2021 года за 15 млн евро. С тех пор защитник провел за «Интер» 110 матчей во всех турнирах и забил 9 мячей.

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Источник La Gazzetta dello Sport
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