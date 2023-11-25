ГОЛОДЮК: «Матч с Вересом – один из важнейших для нас на данном этапе»

Тренер «Металлиста 1925» Олег Голодюк рассказал о подготовке к календарному матчу УПЛ против «Вереса».

«Было пару дней отдыха после игры против «Полесья», потому что ребятам необходимо было немного отойти морально после очень эмоциональной игры. Затем заполнили паузу игрой с «Оболонью». Она была для нас очень полезной относительно информации, которую мы получили.

Очень тщательно изучали «Верес» и мы отдельно тренерским штабом, и вместе с ребятами. Нас ожидает очень тяжелая игра и одна из важнейших игр на данном этапе. Мы пытались ребятам это донести, и я надеюсь, что они к нам прислушались и на эту игру выйдут с максимальной самоотдачей и максимальной заряженностью.

Изменений после ухода Эдмара, вероятно, вносили не слишком много. Все осталось так, как было раньше. Возможно, немного добавили каких-то тактических моментов, но в основном ничего не менялось. Я думаю, что не очень важно, кто именно будет руководить действиями команды на поле. Если игра пойдет так, как мы запланировали, если ребята будут выполнять все, что мы запланировали, то особо подсказывать не нужно будет.

К сожалению, у нас немного пополнился лазарет. Очень тяжелую траву получил Дмитрий Кравченко в игре с «Оболонью». Это был трудный для нас всех момент, это единственный минус от игры с киевлянами. Конечно, результат отрицательный, но в плане информации, которую мы получили, для нас очень полезной была игра.

Никита Безуглый еще не сможет принять участие, Червак получил повреждение, остается травмированным Рудавский. Немного есть головной боли, но мы уверены, что люди, которые выйдут на поле, отработают и за себя, и за ребят, которые не смогут помочь», — заявил украинский специалист в интервью официальному клубному сайту.

Напомним, что поединок «Верес» – «Металлист 1925» состоится в субботу, 25 февраля, начало – в 15:00.