Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Минай – Кривбасс

В субботу, 25 ноября, состоится поединок 15 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть закарпатский «Минай» и криворожский «Кривбасс». Игра пройдет в деревне Минай на поле стадиона «Минай», начало – в 13:00.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Игру будет судить Александр оиельченко, который представляет город Славянск.

Минай – Кривбасс. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Матч можно будет посмотреть на телеканалах Суспильне, Спорт 1, а также на YouTube.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Минай» – «Кривбасс» в украинской версии сайта.