Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Минай – Кривбасс
Игра начнется в 13:00
В субботу, 25 ноября, состоится поединок 15 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть закарпатский «Минай» и криворожский «Кривбасс». Игра пройдет в деревне Минай на поле стадиона «Минай», начало – в 13:00.
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Игру будет судить Александр оиельченко, который представляет город Славянск.
Минай – Кривбасс. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Матч можно будет посмотреть на телеканалах Суспильне, Спорт 1, а также на YouTube.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Минай» – «Кривбасс» в украинской версии сайта.
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