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Украина. Премьер лига
25 ноября 2023, 07:42 | Обновлено 25 ноября 2023, 08:32
196
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Минай – Кривбасс

Игра начнется в 13:00

25 ноября 2023, 07:42 | Обновлено 25 ноября 2023, 08:32
196
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Минай – Кривбасс
ФК Минай

В субботу, 25 ноября, состоится поединок 15 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть закарпатский «Минай» и криворожский «Кривбасс». Игра пройдет в деревне Минай на поле стадиона «Минай», начало – в 13:00.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Игру будет судить Александр оиельченко, который представляет город Славянск.

Минай – Кривбасс. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Матч можно будет посмотреть на телеканалах Суспильне, Спорт 1, а также на YouTube.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Минай» – «Кривбасс» в украинской версии сайта.

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Источник Sport.ua
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