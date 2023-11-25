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Англия
25 ноября 2023, 07:15 | Обновлено 25 ноября 2023, 07:39
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Одноклубник Миколенко является приоритетной целью Манчестер Юнайтед

«Красные дьяволы» планируют подписать Брэнтуэйта летом следующего года

25 ноября 2023, 07:15 | Обновлено 25 ноября 2023, 07:39
140
0
Одноклубник Миколенко является приоритетной целью Манчестер Юнайтед
Getty Images/Global Images Ukraine. Джаррад Брантвейт

21-летний центральный защитник «Эвертона» Джаррад Брэнтуэйт заинтересовал «Манчестер Юнайтед».

Как сообщает teamTALK, Брэнтуэйт является трансферной целью №1 для «манкунианцев». При этом в руководстве «красных дьяволов» понимают, что зимой «Эвертон» не отпустит своего игрока, поэтому рассчитывают подписать его летом будущего года.

Отметим, что «МЮ» планирует серьезную чистку. Коснется она и позиции центрального защитника – в частности, команду покинет Рафаэль Варан, не проходящий в основной состав, а с Виктором Линделефом и Джонни Эвансом не будут продлевать контракты.

Добавим, что Брэнтуэйт летом вернулся в «Эвертон» из аренды в голландском ПСВ. В нынешнем сезоне провел за «ирисок» 12 матчей во всех турнирах.

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Источник TeamTalk
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