Одноклубник Миколенко является приоритетной целью Манчестер Юнайтед

21-летний центральный защитник «Эвертона» Джаррад Брэнтуэйт заинтересовал «Манчестер Юнайтед».

Как сообщает teamTALK, Брэнтуэйт является трансферной целью №1 для «манкунианцев». При этом в руководстве «красных дьяволов» понимают, что зимой «Эвертон» не отпустит своего игрока, поэтому рассчитывают подписать его летом будущего года.

Отметим, что «МЮ» планирует серьезную чистку. Коснется она и позиции центрального защитника – в частности, команду покинет Рафаэль Варан, не проходящий в основной состав, а с Виктором Линделефом и Джонни Эвансом не будут продлевать контракты.

Добавим, что Брэнтуэйт летом вернулся в «Эвертон» из аренды в голландском ПСВ. В нынешнем сезоне провел за «ирисок» 12 матчей во всех турнирах.