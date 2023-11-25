Андрей ПОНЕДЕЛЬНИК: «Не думаю, что назначение Любеновича станет проблемой»

В субботу состоится матч 15 тура УПЛ, в котором будут играть «Минай» и «Кривбасс». Защитник «Кривбасса» Андрей Понедельник в интервью клубной пресс-службе рассказал о своих ожиданиях от этого матча.

- Как может повлиять на обе команды двухнедельная пауза?

- Это покажет только игра. Но, уверен, что и у «Кривбасса», и «Миная» было достаточно времени, чтобы подготовиться должным образом к очному противостоянию.

- В «Миная» сменился тренер. Команду возглавил экс-игрок Кривбасса Желько Любенович. Может ли это стать проблемой для нашей команды?

- Не думаю, что это может быть для нас проблемой. «Кривбасс» не уходит от своего стиля игры, от своих принципов. А кто является тренером соперника – для нас не важно. Главное, демонстрировать свой футбол и выполнять тренерские наставления.

- В последнее время изменились погодные условия. Готов «Кривбасс» к таким условиям?

- Да. Мы готовимся на натуральном покрытии. Есть термобелье, горячий чай после тренировок, все для восстановления. Все хорошо, – сказал Понедельник.

«Минай» сейчас находится на последнем месте в таблице, а «Кривбасс» идет третьим.