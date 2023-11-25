24.11.2023 20:00 – FT 3 : 0
Саудовская Аравия25 ноября 2023, 03:43 | Обновлено 25 ноября 2023, 03:47
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Аль-Наср – Аль-Ахдуд – 3:0. Дубль КриРо. Видео голов и обзор матча
Криштиану забил два гола во втором тайме
25 ноября 2023, 03:43 | Обновлено 25 ноября 2023, 03:47
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Состоялся поединок 14 тура Саудовской Аравии по футболу. «Аль-Наср», за который выступает звездный португалец Криштиану Роналду, дома разгромил «Аль-Ахдуд». Роналду в этой игре отличился дублем.
«Аль-Наср» находится на второй строчке турнирной таьлицы, отставая от лидера «Аль-Хиляля» на одно очко и имея на игру больше.
Чемпионат Саудовской Аравии 14 тур
Аль-Наср – Аль-Ахдуд – 3:0
Голы: Аль-Наджеи, 13, Роналду, 77, 80
События матча
80’
ГОЛ ! Мяч забил Криштиану Роналду (Аль-Наср Эр-Рияд).
77’
ГОЛ ! Мяч забил Криштиану Роналду (Аль-Наср Эр-Рияд).
13’
ГОЛ ! Мяч забил Сами Аль-Наджи (Аль-Наср Эр-Рияд).
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