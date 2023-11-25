Аль-Наср – Аль-Ахдуд – 3:0. Дубль КриРо. Видео голов и обзор матча

Состоялся поединок 14 тура Саудовской Аравии по футболу. «Аль-Наср», за который выступает звездный португалец Криштиану Роналду, дома разгромил «Аль-Ахдуд». Роналду в этой игре отличился дублем.

«Аль-Наср» находится на второй строчке турнирной таьлицы, отставая от лидера «Аль-Хиляля» на одно очко и имея на игру больше.

Чемпионат Саудовской Аравии 14 тур

Аль-Наср – Аль-Ахдуд – 3:0

Голы: Аль-Наджеи, 13, Роналду, 77, 80