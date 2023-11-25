Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Аль-Наср – Аль-Ахдуд – 3:0. Дубль КриРо. Видео голов и обзор матча
Чемпионат Саудовской Аравии
Аль-Наср Эр-Рияд
24.11.2023 20:00 – FT 3 : 0
Аль-Ахдуд
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Саудовская Аравия
25 ноября 2023, 03:43 | Обновлено 25 ноября 2023, 03:47
70
0

Аль-Наср – Аль-Ахдуд – 3:0. Дубль КриРо. Видео голов и обзор матча

Криштиану забил два гола во втором тайме

25 ноября 2023, 03:43 | Обновлено 25 ноября 2023, 03:47
70
0
Аль-Наср – Аль-Ахдуд – 3:0. Дубль КриРо. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

Состоялся поединок 14 тура Саудовской Аравии по футболу. «Аль-Наср», за который выступает звездный португалец Криштиану Роналду, дома разгромил «Аль-Ахдуд». Роналду в этой игре отличился дублем.

«Аль-Наср» находится на второй строчке турнирной таьлицы, отставая от лидера «Аль-Хиляля» на одно очко и имея на игру больше.

Чемпионат Саудовской Аравии 14 тур

Аль-Наср – Аль-Ахдуд – 3:0

Голы: Аль-Наджеи, 13, Роналду, 77, 80

События матча

80’
ГОЛ ! Мяч забил Криштиану Роналду (Аль-Наср Эр-Рияд).
77’
ГОЛ ! Мяч забил Криштиану Роналду (Аль-Наср Эр-Рияд).
13’
ГОЛ ! Мяч забил Сами Аль-Наджи (Аль-Наср Эр-Рияд).
По теме:
Кельн – Бавария – 0:1. Очередной гол Кейна. Видео гола и обзор матча
ПСЖ – Монако – 5:2. Гол Мбаппе, ошибка Доннаруммы. Видео голов и обзор
Автогол и пенальти. Алавес переиграл Гранаду на старте 14-го тура Ла Лиги
Криштиану Роналду Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Раед чемпионат Саудовской Аравии по футболу Аль-Ахдуд видео голов и обзор
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Жузеп Гвардиола впечатлен игрой 2 звезд Жироны
Футбол | 24 ноября 2023, 15:02 4
Жузеп Гвардиола впечатлен игрой 2 звезд Жироны
Жузеп Гвардиола впечатлен игрой 2 звезд Жироны

Главный тренер «Манчестер Сити» рассчитывает на Савио и Яна Коуту в будущем

ФОТО. Жена Александра Зубкова опубликовала горячие пляжные снимки в бикини
Футбол | 24 ноября 2023, 14:07 38
ФОТО. Жена Александра Зубкова опубликовала горячие пляжные снимки в бикини
ФОТО. Жена Александра Зубкова опубликовала горячие пляжные снимки в бикини

Девушка отдыхает в Португалии

«Величайший игрок в истории». Линекер выбрал между Месси и Роналду
Футбол | 24.11.2023, 05:57
«Величайший игрок в истории». Линекер выбрал между Месси и Роналду
«Величайший игрок в истории». Линекер выбрал между Месси и Роналду
ПУШИЧ: «Футбол иногда бывает несправедлив. Шахтер создал много моментов»
Футбол | 24.11.2023, 23:59
ПУШИЧ: «Футбол иногда бывает несправедлив. Шахтер создал много моментов»
ПУШИЧ: «Футбол иногда бывает несправедлив. Шахтер создал много моментов»
Игрок NAVI: «У w0nderful есть свой собственный стиль»
Киберспорт | 24.11.2023, 23:35
Игрок NAVI: «У w0nderful есть свой собственный стиль»
Игрок NAVI: «У w0nderful есть свой собственный стиль»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Статистики оценили шансы Украины на выход на Евро-2024 после жеребьевки
Статистики оценили шансы Украины на выход на Евро-2024 после жеребьевки
23.11.2023, 15:20 4
Футбол
ФОТО. Украинский футболист погиб с семьей в страшной аварии в Польше
ФОТО. Украинский футболист погиб с семьей в страшной аварии в Польше
23.11.2023, 20:32 2
Футбол
ФОТО. Лицо Миколенко после того, как остановил Дзаньоло
ФОТО. Лицо Миколенко после того, как остановил Дзаньоло
24.11.2023, 05:14 6
Футбол
Дюбуа нокаутировал его. Соперник Джошуа сделал прогноз на бой Усик – Фьюри
Дюбуа нокаутировал его. Соперник Джошуа сделал прогноз на бой Усик – Фьюри
23.11.2023, 18:35
Бокс
«Ненавижу эту страну». Бронзовую призерку ЧМ выгнали из сборной Украины
«Ненавижу эту страну». Бронзовую призерку ЧМ выгнали из сборной Украины
24.11.2023, 04:59 22
Художественная гимнастика
Стал известен коэффициент на то, что сборная Украины выиграет Евро-2024
Стал известен коэффициент на то, что сборная Украины выиграет Евро-2024
23.11.2023, 17:50 9
Футбол
Как Украина играла с Боснией и Герцеговиной: статистика встреч
Как Украина играла с Боснией и Герцеговиной: статистика встреч
23.11.2023, 13:57 3
Футбол
ФОТО. Трое украинцев в Жироне провели совместную тренировку
ФОТО. Трое украинцев в Жироне провели совместную тренировку
24.11.2023, 15:39 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем