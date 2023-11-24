Чемпионат Саудовской Аравии. Дубль Роналду, триллер для Йовичевича
Португалец уверенно лидирует в списке бомбардиров
В пятницу, 24 ноября, состоялись четыре матча в рамках 14-го тура чемпионата Саудовской Аравии.
«Аль-Наср» принимал на своем поле «Аль-Ахдуд» и разгромил соперника – 3:0. В первом тайме счет открыл Аль-Наджеи, а после перерыва дубль записал на свой счет Криштиану Роналду. Португалец укрепил свое лидерство в бомбардирской гонке – с 15 мячами Криштиану опережает ближайшего преследователя, Александара Митровича из «Аль-Хиляля», на пять голов.
❗️ ВИДЕО в Telegram: два гола Криштиану Роналду
А вот другой звездный футболист в Саудовской Аравии, француз Карим Бензема, не смог помочь «Аль-Иттихаду» обыграть на выезде «Аль-Иттифак». А «Аль-Тай» выдал безумную концовку в домашнем поединке с «Аль-Раедом» Игора Йовичевича – проигрывая 1:3 до 90+2-й минуты, хозяевам удалось забить трижды (!) и вырвать победу.
Что касается турнирной таблицы, то «Аль-Наср» поднялся на вторую строчку, отставая от «Аль-Хиляля» на одно очко. Правда, у последних есть еще один матч в запасе.
Чемпионат Саудовской Аравии. 14-й тур, 24 ноября
Аль-Наср – Аль-Ахдуд – 3:0
Голы: Аль-Наджеи, 13, Роналду, 77, 80.
Аль-Иттифак – Аль-Иттихад – 1:1
Голы: Вейналдум, 41 – Хамдалла, 54.
Аль-Таавон – Аль-Рияд – 1:2
Голы: Жуан Педро, 4 – Аль Аббас, 72, Туре, 90+10, с пенальти.
Аль-Таи – Аль-Раед – 4:3
Голы: Менса, 45, с пенальти, 90+9, Аль-Фахад, 90+2, автогол, Мисиджан, 90+10 – Тавареш, 12, с пенальти, Сунбул, 27, Эль-Беркауи, 72.
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