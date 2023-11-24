Чемпионат Саудовской Аравии. Дубль Роналду, триллер для Йовичевича

В пятницу, 24 ноября, состоялись четыре матча в рамках 14-го тура чемпионата Саудовской Аравии.

«Аль-Наср» принимал на своем поле «Аль-Ахдуд» и разгромил соперника – 3:0. В первом тайме счет открыл Аль-Наджеи, а после перерыва дубль записал на свой счет Криштиану Роналду. Португалец укрепил свое лидерство в бомбардирской гонке – с 15 мячами Криштиану опережает ближайшего преследователя, Александара Митровича из «Аль-Хиляля», на пять голов.

❗️ ВИДЕО в Telegram: два гола Криштиану Роналду

А вот другой звездный футболист в Саудовской Аравии, француз Карим Бензема, не смог помочь «Аль-Иттихаду» обыграть на выезде «Аль-Иттифак». А «Аль-Тай» выдал безумную концовку в домашнем поединке с «Аль-Раедом» Игора Йовичевича – проигрывая 1:3 до 90+2-й минуты, хозяевам удалось забить трижды (!) и вырвать победу.

Что касается турнирной таблицы, то «Аль-Наср» поднялся на вторую строчку, отставая от «Аль-Хиляля» на одно очко. Правда, у последних есть еще один матч в запасе.

Чемпионат Саудовской Аравии. 14-й тур, 24 ноября

Аль-Наср – Аль-Ахдуд – 3:0

Голы: Аль-Наджеи, 13, Роналду, 77, 80.

Аль-Иттифак – Аль-Иттихад – 1:1

Голы: Вейналдум, 41 – Хамдалла, 54.

Аль-Таавон – Аль-Рияд – 1:2

Голы: Жуан Педро, 4 – Аль Аббас, 72, Туре, 90+10, с пенальти.

Аль-Таи – Аль-Раед – 4:3

Голы: Менса, 45, с пенальти, 90+9, Аль-Фахад, 90+2, автогол, Мисиджан, 90+10 – Тавареш, 12, с пенальти, Сунбул, 27, Эль-Беркауи, 72.