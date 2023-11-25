Англия25 ноября 2023, 00:32 | Обновлено 25 ноября 2023, 00:38
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Где смотреть онлайн матч чемпионата Англии Манчестер Сити – Ливерпуль
Центральный поединок 13-го тура АПЛ
25 ноября 2023, 00:32 | Обновлено 25 ноября 2023, 00:38
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В субботу, 25 ноября, состоится матч 13-го тура чемпионата Англии по футболу между «Манчестер Сити» и «Ливерпулем».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Поединок пройдет на стадионе «Этихад Стэдиум», стартовый свисток прозвучит в 14:30 по киевскому времени. Арбитр встречи – Крис Кавана из Манчестера.
В Украине матч будет транслироваться на платформе Setanta Sports.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Манчестер Сити» – «Ливерпуль».
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