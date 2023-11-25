Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Где смотреть онлайн матч чемпионата Англии Манчестер Сити – Ливерпуль
Англия
25 ноября 2023, 00:32 | Обновлено 25 ноября 2023, 00:38
74
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Англии Манчестер Сити – Ливерпуль

Центральный поединок 13-го тура АПЛ

25 ноября 2023, 00:32 | Обновлено 25 ноября 2023, 00:38
74
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Англии Манчестер Сити – Ливерпуль
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 25 ноября, состоится матч 13-го тура чемпионата Англии по футболу между «Манчестер Сити» и «Ливерпулем».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок пройдет на стадионе «Этихад Стэдиум», стартовый свисток прозвучит в 14:30 по киевскому времени. Арбитр встречи – Крис Кавана из Манчестера.

В Украине матч будет транслироваться на платформе Setanta Sports.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Манчестер Сити» – «Ливерпуль».

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Манчестер Сити – Ливерпуль. Текстовая трансляция матча
Манчестер Сити – Ливерпуль. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Брентфорд – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Ливерпуль чемпионат Англии по футболу Манчестер Сити Английская Премьер-лига Манчестер Сити - Ливерпуль где смотреть
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Марино ПУШИЧ: «Полесье играло жестко, но мы не жалуемся»
Футбол | 24 ноября 2023, 21:36 7
Марино ПУШИЧ: «Полесье играло жестко, но мы не жалуемся»
Марино ПУШИЧ: «Полесье играло жестко, но мы не жалуемся»

Тренер «Шахтера» – о матче против «Полесья»

ПУШИЧ: «Футбол иногда бывает несправедлив. Шахтер создал много моментов»
Футбол | 24 ноября 2023, 23:59 1
ПУШИЧ: «Футбол иногда бывает несправедлив. Шахтер создал много моментов»
ПУШИЧ: «Футбол иногда бывает несправедлив. Шахтер создал много моментов»

Главный тренер «Шахтера» дал пресс-конференцию после матча с «Полесьем»

ФОТО. Трое украинцев в Жироне провели совместную тренировку
Футбол | 24.11.2023, 15:39
ФОТО. Трое украинцев в Жироне провели совместную тренировку
ФОТО. Трое украинцев в Жироне провели совместную тренировку
«Величайший игрок в истории». Линекер выбрал между Месси и Роналду
Футбол | 24.11.2023, 05:57
«Величайший игрок в истории». Линекер выбрал между Месси и Роналду
«Величайший игрок в истории». Линекер выбрал между Месси и Роналду
ФОТО. Лицо Миколенко после того, как остановил Дзаньоло
Футбол | 24.11.2023, 05:14
ФОТО. Лицо Миколенко после того, как остановил Дзаньоло
ФОТО. Лицо Миколенко после того, как остановил Дзаньоло
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Ненавижу эту страну». Бронзовую призерку ЧМ выгнали из сборной Украины
«Ненавижу эту страну». Бронзовую призерку ЧМ выгнали из сборной Украины
24.11.2023, 04:59 22
Художественная гимнастика
Определен соперник для Украины. Итоги жеребьевки плей-офф отбора Евро-2024
Определен соперник для Украины. Итоги жеребьевки плей-офф отбора Евро-2024
23.11.2023, 13:13 123
Футбол
Статистики оценили шансы Украины на выход на Евро-2024 после жеребьевки
Статистики оценили шансы Украины на выход на Евро-2024 после жеребьевки
23.11.2023, 15:20 4
Футбол
Президент УЕФА: «Хотел бы, чтобы Босния и Герцеговина вышла на Евро-2024»
Президент УЕФА: «Хотел бы, чтобы Босния и Герцеговина вышла на Евро-2024»
23.11.2023, 15:17 51
Футбол
Манчестер Сити определился с будущим звездного вингера Жироны
Манчестер Сити определился с будущим звездного вингера Жироны
23.11.2023, 15:25 1
Футбол
Леннокс Льюис предостерег Фьюри от серьезной ошибки перед боем с Усиком
Леннокс Льюис предостерег Фьюри от серьезной ошибки перед боем с Усиком
23.11.2023, 14:24 3
Бокс
Как Украина играла с Боснией и Герцеговиной: статистика встреч
Как Украина играла с Боснией и Герцеговиной: статистика встреч
23.11.2023, 13:57 3
Футбол
Сколько заработали Свитолина, Костюк, Калинина, Цуренко за 2023 год?
Сколько заработали Свитолина, Костюк, Калинина, Цуренко за 2023 год?
23.11.2023, 19:38 1
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем