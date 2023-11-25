В субботу, 25 ноября, состоится матч 13-го тура чемпионата Англии по футболу между «Манчестер Сити» и «Ливерпулем».

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Поединок пройдет на стадионе «Этихад Стэдиум», стартовый свисток прозвучит в 14:30 по киевскому времени. Арбитр встречи – Крис Кавана из Манчестера.

В Украине матч будет транслироваться на платформе Setanta Sports.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Манчестер Сити» – «Ливерпуль».