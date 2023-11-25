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Чемпионат Украины
Минай
25.11.2023 13:00 - : -
Кривбасс
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
25 ноября 2023, 07:43 | Обновлено 25 ноября 2023, 07:47
121
0

Минай – Кривбасс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 25 ноября в 13:00 поединок 15-го тура Украинской Премьер-лиги

25 ноября 2023, 07:43 | Обновлено 25 ноября 2023, 07:47
121
0
Минай – Кривбасс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Минай – Кривбасс

В субботу, 25 ноября, состоится матч 15-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Минай» и криворожский «Кривбасс». Игра пройдет в Минае на стадионе «Минай-Арена».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 13:00 по киевскому времени.

После 14 сыгранных туров в чемпионате Украины по футболу «Кривбасс» занимает третью строчку с 27 очками, а «Минай» идет последним с шестью балами.

Минай – Кривбасс. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Видеотрансляцию матча УПЛ можно посмотреть на региональных каналах «Суспільного».

Минай – Кривбасс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Минай – Кривбасс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

Турнирная таблица

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Источник Sport.ua
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