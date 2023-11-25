В субботу, 25 ноября, состоится матч 15-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Минай» и криворожский «Кривбасс». Игра пройдет в Минае на стадионе «Минай-Арена».

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Начало поединка запланировано в 13:00 по киевскому времени.

После 14 сыгранных туров в чемпионате Украины по футболу «Кривбасс» занимает третью строчку с 27 очками, а «Минай» идет последним с шестью балами.

Минай – Кривбасс. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Видеотрансляцию матча УПЛ можно посмотреть на региональных каналах «Суспільного».

Минай – Кривбасс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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