Автогол и пенальти. Алавес переиграл Гранаду на старте 14-го тура Ла Лиги
«Алавес» вышел на 12-е место, «Гранада» находится на 19-й позиции
В матче 14-го тура чемпионата Испании Алавес» переиграл «Гранаду» со счетом 3:1.
На 11-й минуте автогол хавбека Рауля Торрента вывел хозяев поля вперед. В конце тайма «Алавес» удвоил перевес, когда забил Абде Реббах.
После перерыва Саму Омородион забил 3-й гол в ворота гостей. «Гранаде» забил гол престижа, пенальти реализовал Мюрто Узуни.
«Алавес» набрал 15 очков (12-е место), «Гранада» находится на 19-й позиции (7 очков).
Ла Лига. 14-й тур, 24 ноября
Алавес – Гранада – 3:1
Голы: Торренте, 11 (автогол), Реббач, 38, Омородион, 55 – Узуни, 86 (пен)
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