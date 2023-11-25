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Чемпионат Испании
Алавес
24.11.2023 22:00 – FT 3 : 1
Гранада
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Испания
25 ноября 2023, 00:23 | Обновлено 25 ноября 2023, 00:50
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Автогол и пенальти. Алавес переиграл Гранаду на старте 14-го тура Ла Лиги

«Алавес» вышел на 12-е место, «Гранада» находится на 19-й позиции

25 ноября 2023, 00:23 | Обновлено 25 ноября 2023, 00:50
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Автогол и пенальти. Алавес переиграл Гранаду на старте 14-го тура Ла Лиги
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 14-го тура чемпионата Испании Алавес» переиграл «Гранаду» со счетом 3:1.

На 11-й минуте автогол хавбека Рауля Торрента вывел хозяев поля вперед. В конце тайма «Алавес» удвоил перевес, когда забил Абде Реббах.

После перерыва Саму Омородион забил 3-й гол в ворота гостей. «Гранаде» забил гол престижа, пенальти реализовал Мюрто Узуни.

«Алавес» набрал 15 очков (12-е место), «Гранада» находится на 19-й позиции (7 очков).

Ла Лига. 14-й тур, 24 ноября

Алавес – Гранада – 3:1

Голы: Торренте, 11 (автогол), Реббач, 38, Омородион, 55 – Узуни, 86 (пен)

Видеообзор матча

Турнирная таблица

События матча

86’
ГОЛ ! С пенальти забил Мюрто Узуни (Гранада).
55’
ГОЛ ! Мяч забил Самуэль Омородион (Алавес).
38’
ГОЛ ! Мяч забил Абде Реббах (Алавес).
11’
АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Рауль Торренте (Гранада).
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Источник Sport.ua
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