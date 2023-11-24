Оккупация аэропорта, Демократическое цунами. Гвардиола – террорист?

В одном из своих отчетов Гражданская гвардия Испании связала Жузепа Гвардиолу с движением «Демократическое цунами», которое расследуется Национальным судом Испании по обвинению в терроризме.

Агенты подчеркнули в официальном сообщении связь испанского тренера с этой радикальной платформой, которую он поддержал в одном из своих видео, отдав свой голос, и предупредили, что он добавил к своим заявлениям «побуждение каталонского населения к восстанию против государства».

Таким образом Вооруженный институт ответил Канаде, стране, в которую Национальный суд обратился с просьбой о сотрудничестве в этом разбирательстве. В частности, мировой судья Мануэль Гарсиа Кастельон поручил запросить информацию о доменах, связанных с «Демократическим цунами» и зарегистрированных в канадской компании Tucows Domains Inc.

В ответ канадские власти запросили дополнительную информацию об исследуемой платформе, а Гражданская гвардия в июле 2020 года направила письмо, в котором ответила на все заданные вопросы. Один из вопросов:



«Кто такой Жузеп Гвардиола и откуда он знает, что отправлял послание от имени Демократического цунами?».

Судебная полиция отвечает, что движение, расследуемое по обвинению в терроризме, инициировало «мощную кампанию в СМИ, продвигаемую высшими политическими властями и независимым гражданским сектором», в которой участвовал Гвардиола.



«Он без колебаний предоставил свой голос в распоряжение «Демократического цунами», присоединившись к его требованиям и побудив каталонское население восстать против верховенства закона», – говорится в докладе.

Гвардиола, не колеблясь, предоставил свой голос в распоряжение Цунами, присоединившись к его требованиям и побудив каталонское население восстать против государства. Он был одним из наиболее заметных лиц процесса сторонников независимости на международном уровне.



Как они поясняют, нынешний тренер «Манчестер Сити» отнес к категории протестов, произошедших на Калле де Каталония после того, как вердикт процесса был назван «конфликтом» в видео Демократического Цунами.

«Фактически, с течением времени присутствие бывшего тренера «Барселоны» в действиях в поддержку права на самоопределение и разрыва с испанским государством росло, вплоть до расширения избирательного списка Партии «Хунц пел Си» на региональных выборах 2015 года. Он до сих пор является одним из наиболее заметных лиц процесса независимости на международном уровне», – подчеркивают в ведомстве.

Видео, о котором идет речь, было обнародовано в 2019 году, что совпало с наиболее радикальными действиями «Цунами», например, организованными в октябре того же года по оккупации всего аэропорта Эль-Прат или судов и баррикад AP-7 почти на границе с Францией.

В связи с этим Гвардиола заявил, что ни одно правительство не имело смелости противостоять этому политическому конфликту посредством диалога, но выбрало «репрессии». Вот почему он обратился к международному сообществу с призывом занять «четкую» позицию сейчас и искать решение, основанное на «диалоге и уважении».

Помощь в Канаде



Агенты включили в офис изображения Гвардиолы, участвующего в видео на трибуне, а также бывшего президента Каталонии Карлеса Пучдемона. Мировой судья, расследующий это дело, предъявил обвинение лидеру «Джунтс» и второму номеру ERC Марте Ровире, а также десяти другим людям в их связях с созданием и контролем «Демократического цунами» в те месяцы, когда оно действовало.

По данным полиции, движение пыталось привлечь «социальные массы, выступающие за независимость», посредством призывов в социальных сетях. Однако с 14 октября, совпав с оккупацией аэропорта, они передают своих подписчиков, которые будут взаимодействовать через частное мобильное приложение. В теме они прикрепили ссылку, чтобы их подписчики могли ее скачать.

Вопросы, отправленные канадскими властями, были направлены на то, чтобы узнать о работе «Демократического цунами» через ее платформу. В ответ Гражданская гвардия объяснила «способ действия» заявления и начала расследование, которое они проводили, пока не выяснили, что домен Интернета был зарегистрирован в этой североамериканской стране.

Расследование терроризма



Расследование против «Цунами» началось в 2019 году как еще одна часть дела в Национальном суде против некоторых членов CDR, которые только что были отправлены в суд также за терроризм. Однако разбирательство быстро развалилось на основании информации, которую собирала судебная полиция о зарождении движения, его финансировании на счетах в Швейцарии и Германии.

Хотя некоторые действующие лица, связанные с Цунами, выступили с мирным призывом выступить за независимость Каталонии, действия платформы были расследованы на предмет предполагаемого терроризма. Квалификация преступления вызывает сильную напряженность между прокуратурой Национального суда и следственным судьей, поскольку, хотя первый сейчас утверждает, что факты могут составить серьезные общественные беспорядки, мировой судья повышает тон, учитывая, что насилие со стороны следователя действия и их планирование ставят под угрозу целостность людей.

В частности, что касается оккупации Эль-Прата, он утверждает, что аэропорт считается государственной инфраструктурой и, следовательно, эти события могут быть классифицированы как терроризм в соответствии со статьей 1.1 Конвенции № 196 Совета Европы о предотвращении террористических актов. терроризм. Однако эта процедура — одна из многих, подпадающих под действие амнистии, и которая, как ожидается, будет заархивирована, когда закон вступит в силу.

Каталония является одной из 17 автономных областей Испании. В 2019 году в Каталонии вспыхнули протесты после объявления приговоров ряду каталонских политических лидеров, поддержавших идею отделения региона от Испании. С 16 по 18 октября демонстранты провели так называемые «Марши за свободу» — масштабные акции в поддержку движения за независимость и осуждённых политиков. Активное участие в этих протестах принимали фанаты «Барселоны».