Юрий КАЛИТВИНЦЕВ: «Для нас ничья с Шахтером – это супер»

Главный тренер «Полесья» Юрий Калитвинцев прокомментировал ничью 0:0 с «Шахтером» в 15-м туре УПЛ:

«Мы играли с лидером, мы играли против команды, которую я называю украинской «Барселоной». Бешеный контроль мяча, что мы и ожидали. Сыграли неплохо, дисциплинированно, но не хватило того, чтобы мы использовали пространство. Оно было, но мы не смогли не воспользоваться.

Я доволен ничьей. Это хороший результат. «Шахтер» отличная команда, для нас ничья – это супер.

Относительно возвращения Будковского, то для нас каждый футболист важен. Филипп неделю тренировался в общей группе. Было очень трудно, но он имеет характер. Я доволен его игрой.

По травме Макуана пока ничего не могу сказать. Надо дождаться вердикта врача. Есть повреждение, остальное неважно».