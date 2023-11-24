КОСОВСКИЙ: «Пора украинской сборной снять проклятие со стыковых матчей»

21 марта 2024 года национальная сборная Украины по футболу померяется силами с Боснией и Герцеговиной в раунде плей-офф отбора на Евро-2024.

Бывший игрок национальной сборной Украины Виталий Косовский эксклюзивно для Sport.ua поделился своими ожиданиями от противостояния с боснийцами:

«Мне довелось участвовать в стыковых поединках за право выступать в финальной части чемпионатов мира и Европы, соответственно, 1998 и 2000 годов. К сожалению, украинская сборная тогда уступила хорватам и словенцам. В последнее время сложность раунда плей-офф еще больше возросла, потому что состоит он только из одного противостояния, к тому же, придется еще и играть на поле соперника. Поэтому, это именно тот случай, когда права на ошибку нет. Вот почему важно при подготовке учесть буквально каждую мелочь.

В отличие от боснийской сборной, у которой еще не завершилась смена поколений, наша сборная уже преодолела этот болезненный процесс. Поэтому надо подойти к поединку максимально сконцентрированными, особенно в дебюте. Потому что игра навылет тем и коварна, что в ней часто берут верх команды ниже классом, но в которых оказался крепче характер. Следует быть готовым к тому, что и соперник лелеет надежду пробиться дальше, поэтому, и чтобы помешать этому, необходимо продемонстрировать свои лучшие качества. Это должна быть максимально эффективно выполнена коллективная работа, где не будет места недооценке визави.

Согласен, в украинской сборной гораздо больше достоинств. Необходимо их реализовать, в частности, воспользоваться более сбалансированным составом. Хотя надо помнить, что и боснийцы будут пытаться использовать какие-то наши слабинки. Ведь не секрет, что те сборники, выступающие в чемпионате УПЛ, в марте еще могут быть не в боевой спортивной форме. Надеюсь, что тренерский штаб во главе с Сергеем Ребровым об этом помнит и доверит место на поле только тем, кто будет во всеоружии.

Лично я очень жду результативных действий от наших игроков атаки. Время доказывать, что они могут забивать не только на клубном уровне. Только при таких обстоятельствах при должном настрое можно будет украинской сборной снять проклятие со стыковых матчей».

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