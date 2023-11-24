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  4. Олег ФЕДОРЧУК: «Пьянич и Джеко свои лучшие матчи уже отыграли»
Чемпионат Европы
24 ноября 2023, 15:18 |
554
1

Олег ФЕДОРЧУК: «Пьянич и Джеко свои лучшие матчи уже отыграли»

Известный специалист – о предстоящем матче украинцев против боснийцев

24 ноября 2023, 15:18 |
554
1
Олег ФЕДОРЧУК: «Пьянич и Джеко свои лучшие матчи уже отыграли»
Getty Images/Global Images Ukraine. Эдин Джеко

В раунде плей-офф отбора на Евро-2024 национальная сборная Украины 21 марта 2024 года померится силами с футболистами Боснии и Герцеговины.

Известный в прошлом футболист, который затем хорошо проявил себя и на тренерском поприще, а ныне еще и авторитетный эксперт Олег Федорчук эксклюзивно для Sport.ua рассказал кого считает фаворитом в этом полуфинале пути В:

– Еще несколько сезонов назад я бы назвал шансы украинской и боснийской сборных – равными. Но в последнее время ситуация несколько изменилась, считаю, что многолетние лидеры балканцев Миралем Пьянич, Эдин Джеко свои лучшие матчи уже сыграли, тогда, как наша молодежь заметно прибавила и поэтому фавориты, на мой взгляд, украинцы, в процентах, где-то 60 на 40.

Также важно, что у нас еще ветераны не сказали своего последнего слова, а целая группа игроков задействована в топ-чемпионатах и заставляет с собой считаться, наконец, у Украины очень потенциально сильная атака.

Что беспокоит, прежде всего, формат, когда все решается в одном противостоянии. В поединках навылет возможны сюрпризы и далеко не всегда верх берет более сильный. Здесь очень многое будет зависеть от того кто из тренеров возьмет на вооружение более эффективную тактику. Да и сроки проведения гостевого матча не из благоприятных для футболистов из чемпионата УПЛ, где команды в марте только набирают разгон.

Все же, как бы там ни было, я верю в Сергея Реброва и его подопечных, что они учтут каждую мелочь при подготовке и преодолеют боснийский барьер на пути к финальной части Евро-2024.

Ранее бывший игрок национальной сборной Украины Василий Кобин эксклюзивно для Sport.ua оценил шансы соперников по этому полуфиналу пути В.

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Источник Sport.ua
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Перець
Добре, що нам не потрапила Португалія там половина команди  свої  кращі матчі відіграли
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