25.11.2023 17:00 - : -
Украина. Премьер лига24 ноября 2023, 20:05 |
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Ворскла – ЛНЗ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 25 ноября в 17:00 поединок 15-го тура Украинской Премьер-Лиги
24 ноября 2023, 20:05 |
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В субботу, 25 ноября, состоится матч 15-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Ворскла» и «ЛНЗ». Игра пройдет в Полтаве на стадионе «Ворскла». Начало в 17:00.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
«Ворскла» - «ЛНЗ». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Ворскла» – «ЛНЗ»
Видеотрансляцию матча УПЛ можно посмотреть на ОТТ-платформе «Мегого».
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