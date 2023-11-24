В субботу, 25 ноября, состоится матч 15-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Ворскла» и «ЛНЗ». Игра пройдет в Полтаве на стадионе «Ворскла». Начало в 17:00.

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«Ворскла» - «ЛНЗ». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Ворскла» – «ЛНЗ»

Видеотрансляцию матча УПЛ можно посмотреть на ОТТ-платформе «Мегого».