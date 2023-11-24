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Чемпионат Украины
Ворскла
25.11.2023 17:00 - : -
ЛНЗ Черкассы
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
24 ноября 2023, 20:05 |
140
0

Ворскла – ЛНЗ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 25 ноября в 17:00 поединок 15-го тура Украинской Премьер-Лиги

24 ноября 2023, 20:05 |
140
0
Ворскла – ЛНЗ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УПЛ

В субботу, 25 ноября, состоится матч 15-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Ворскла» и «ЛНЗ». Игра пройдет в Полтаве на стадионе «Ворскла». Начало в 17:00.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

«Ворскла» - «ЛНЗ». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Ворскла» – «ЛНЗ»

Видеотрансляцию матча УПЛ можно посмотреть на ОТТ-платформе «Мегого».

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Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Ворскла – ЛНЗ
Ворскла – ЛНЗ. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
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Игорь Заржицкий
Игорь Заржицкий Sport.ua
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