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  4. ХАВИ: «Не виню тренера сборной в травме Гави, причина в другом»
Испания
24 ноября 2023, 19:50 |
411
0

ХАВИ: «Не виню тренера сборной в травме Гави, причина в другом»

Наставник «Барселоны» жалуется на сложный календарь

24 ноября 2023, 19:50 |
411
0
ХАВИ: «Не виню тренера сборной в травме Гави, причина в другом»
AFP. Гави

Наставник «Барселоны» Хави отметил, что он не имеет никаких претензий к главному тренеру сборной Испании Луису де ла Фуэнте, выпустившему в стартовом составе на отборочный матч Евро-2024 против Грузии игрока «блау-гранас» Гави. В итоге молодой футболист получил тяжелую травму в первом тайме и вылетел на длительное время.

«У меня отличные отношения с де ла Фуэнте. В понедельник мы созвонились и обсудили ситуацию с Гави. Я не могу винить его в травме моего футболиста, поскольку вижу проблему не в тренерском управлении, а в перегруженном календаре, который является невероятно сложным», — приводит слова Хави Mundo Deportivo.

Отметим, что 19-летний Гави провел в нынешнем сезоне за «Барселону» 15 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 мяча.

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Хави Гави сборная Испании по футболу Евро-2024 травма
Источник Mundo Deportivo
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