КОВАЛЕНКО: «Не нравится, что российские футболисты молчат о войне»

Украинский полузащитник «Эмполи» Виктор Коваленко рассказал о своем отношении к российскому полузащитнику Алексею Миранчуку, который также выступает в Серии А, в составе «Аталанты»:

«В Серии А играет россиянин Миранчук? Не знаю, как бы я отреагировал, если бы увидел на поле россиянина.

Я понимаю, что это не вина российских футболистов, но мне не нравится, что они не используют свои социальные сети и свою популярность для распространения антивоенных посланий».

Ранее Коваленко высказался о войне в Украине.