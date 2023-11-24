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Италия
24 ноября 2023, 19:37 | Обновлено 24 ноября 2023, 20:23
364
0

КОВАЛЕНКО: «Не нравится, что российские футболисты молчат о войне»

Хавбек «Эмполи» – о поведении российских футболистов

24 ноября 2023, 19:37 | Обновлено 24 ноября 2023, 20:23
364
0
КОВАЛЕНКО: «Не нравится, что российские футболисты молчат о войне»
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Коваленко

Украинский полузащитник «Эмполи» Виктор Коваленко рассказал о своем отношении к российскому полузащитнику Алексею Миранчуку, который также выступает в Серии А, в составе «Аталанты»:

«В Серии А играет россиянин Миранчук? Не знаю, как бы я отреагировал, если бы увидел на поле россиянина.

Я понимаю, что это не вина российских футболистов, но мне не нравится, что они не используют свои социальные сети и свою популярность для распространения антивоенных посланий».

Ранее Коваленко высказался о войне в Украине.

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Виктор Коваленко Эмполи Алексей Миранчук Аталанта российско-украинская война
Источник La Gazzetta dello Sport
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