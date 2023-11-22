Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

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Италия
22 ноября 2023, 17:02 | Обновлено 22 ноября 2023, 18:12
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Виктор Коваленко высказался о войне и назвал лучший гол в карьере

Украинец, проживая в Италии, не забывает о родной стране

22 ноября 2023, 17:02 | Обновлено 22 ноября 2023, 18:12
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Виктор Коваленко высказался о войне и назвал лучший гол в карьере
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Коваленко

Полузащитник «Аталанты» Виктор Коваленко, выступающий в текущем сезоне на правах аренды за «Эмполи», пообщался с журналистами на тему войны и футбола.

- Что эта война оставит в памяти украинского народа?
- Это будут воспоминания о жизни, которой больше нет, потому что та, которая есть сейчас, искаженная, другая, трудная. Есть дети, которые растут и даже не знают, что значит жить нормально. Сначала был ковид, сразу после - война: для них нормальность –это запираться в своих домах. Как будто это тюрьма. Это все абсурд. Украина великая страна, с историей, языком. Чего хочет от нас путин? Я благодарен Европе за помощь в нашей борьбе. До сих пор самым прекрасным моментом [в период войны] было освобождение Херсона. Но еще более прекрасным моментом будет конец войны: с нашей победой. Она должна была длиться недолго, а вместо этого происходит много плохого.

- Гол в ворота «Наполи» вызвал у вас давно запоздалую улыбку…
- Это был лучший гол в моей карьере. Но даже если бы он был некрасивым, я бы все равно выбрал его: решающий, против команды Марадоны, против чемпиона Италии. С Андреаццоли (Аурелио Андреаццоли – нынешний главный тренер «Эмполи» - прим. Sport.ua) я чувствую себя хорошо, мы играем почти как мой «Шахтер». Надеюсь вернуться в «Эмполи» на лучший уровень и снова заслужить вызов в сборную. Возможность представлять Украину имела бы для меня огромную ценность. Даже после ничьей с Италией мы надеемся выйти через плей-офф на чемпионат Европы.

В нынешнем розыгрыше итальянской Серии А Коваленко провел 4 матча, отличившись 1 забитым мячом.

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Виктор Коваленко Эмполи Наполи российско-украинская война чемпионат Италии по футболу
Источник Napoli Magazine
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Swed
Здорово сформулировал про войну.   Ещё ни от одного футболиста таких зрелых мыслей не видел тут.
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