Милан – Фиорентина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 25 ноября в 21:45 поединок 13 тура итальянской Серии А
В субботу, 25 ноября, состоится матч 13-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Милан» и «Фиорентина». Игра пройдет в Милане на стадионе «Джузеппе Меацца».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 21:45 по киевскому времени.
После 12 сыгранных туров в чемпионате Италии по футболу «россонери» занимают третье место с 23 очками, а «Фиорентина» идет шестой с 20 очками.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе «Megogo».
Милан – Фиорентина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Турнирная таблица
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Мюнхенский клуб вышел в лидеры турнирной таблицы
Главный тренер «Манчестер Сити» рассчитывает на Савио и Яна Коуту в будущем