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Чемпионат Италии
Милан
25.11.2023 21:45 - : -
Фиорентина
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Италия
25 ноября 2023, 04:55 |
11
0

Милан – Фиорентина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 25 ноября в 21:45 поединок 13 тура итальянской Серии А

25 ноября 2023, 04:55 |
11
0
Милан – Фиорентина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Милан – Фиорентина

В субботу, 25 ноября, состоится матч 13-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Милан» и «Фиорентина». Игра пройдет в Милане на стадионе «Джузеппе Меацца».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 21:45 по киевскому времени.

После 12 сыгранных туров в чемпионате Италии по футболу «россонери» занимают третье место с 23 очками, а «Фиорентина» идет шестой с 20 очками.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе «Megogo».

Милан – Фиорентина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Турнирная таблица

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Милан Фиорентина Серия A чемпионат Италии по футболу смотреть онлайн Милан - Фиорентина
Источник Sport.ua
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