В субботу, 25 ноября, состоится матч 13-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Милан» и «Фиорентина». Игра пройдет в Милане на стадионе «Джузеппе Меацца».

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Начало поединка запланировано в 21:45 по киевскому времени.

После 12 сыгранных туров в чемпионате Италии по футболу «россонери» занимают третье место с 23 очками, а «Фиорентина» идет шестой с 20 очками.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе «Megogo».

Милан – Фиорентина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Турнирная таблица