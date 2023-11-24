В субботу, 25 ноября, состоится матч 15-го тура украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Ворскла» и «ЛНЗ».

Поединок пройдет в Полтаве на стадионе «Ворскла» и судить его будет арбитр из Киевской области Денис Шурман. Начало матча в 17.00.

«Ворскла» – «ЛНЗ». Прогноз и анонс матча чемпионата Украины

Игру в прямом эфире можно будет посмотреть в открытом доступе на ОТТ-платформах Megogo, Setanta Sports, Киевстар ТВ и других.

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Ворскла» – «ЛНЗ», за которой следите в украинской версии сайта.