Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Ворскла – ЛНЗ
В Полтаве на стадионе «Ворскла» состоится поединок 15-го тура украинской Премьер-лиги
В субботу, 25 ноября, состоится матч 15-го тура украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Ворскла» и «ЛНЗ».
Поединок пройдет в Полтаве на стадионе «Ворскла» и судить его будет арбитр из Киевской области Денис Шурман. Начало матча в 17.00.
«Ворскла» – «ЛНЗ». Прогноз и анонс матча чемпионата Украины
Игру в прямом эфире можно будет посмотреть в открытом доступе на ОТТ-платформах Megogo, Setanta Sports, Киевстар ТВ и других.
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Ворскла» – «ЛНЗ», за которой следите в украинской версии сайта.
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