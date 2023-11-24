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Украина. Премьер лига
24 ноября 2023, 19:08 |
122
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Ворскла – ЛНЗ

В Полтаве на стадионе «Ворскла» состоится поединок 15-го тура украинской Премьер-лиги

24 ноября 2023, 19:08 |
122
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Ворскла – ЛНЗ
УПЛ

В субботу, 25 ноября, состоится матч 15-го тура украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Ворскла» и «ЛНЗ».

Поединок пройдет в Полтаве на стадионе «Ворскла» и судить его будет арбитр из Киевской области Денис Шурман. Начало матча в 17.00.

«Ворскла» – «ЛНЗ». Прогноз и анонс матча чемпионата Украины

Игру в прямом эфире можно будет посмотреть в открытом доступе на ОТТ-платформах Megogo, Setanta Sports, Киевстар ТВ и других.

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Ворскла» – «ЛНЗ», за которой следите в украинской версии сайта.

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Игорь Заржицкий
Игорь Заржицкий Sport.ua
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