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  4. Бросали файеры и избили охранника. Дом Виллаш-Боаша подвергся ограблению
Португалия
24 ноября 2023, 19:35 |
712
0

Бросали файеры и избили охранника. Дом Виллаш-Боаша подвергся ограблению

Злоумышленники украли личные вещи тренера и угнали автомобиль

24 ноября 2023, 19:35 |
712
0
Бросали файеры и избили охранника. Дом Виллаш-Боаша подвергся ограблению
Instagram. Андре Виллаш-Боаш

Дом бывшего тренера «Порту», «Тоттенхэма», «Челси» и «Марселя» португальца Андре Виллаш-Боаша подвергся ограблению.

Как сообщил сам специалист в соцсетях, его особняк, расположенный в элитном районе Порту, стал объектом вандализма. Неизвестные сначала бросали файеры в его дом, а затем проникли на его территорию, где столкнулись с охранником, которого избили, после чего украли принадлежавшие Виллаш-Боашу вещи, включая личный автомобиль.

Португалец заявил, что, поскольку акты запугивания, насилия и вандализма в отношении его персоны продолжаются, он вынужден обратиться к местной власти с целью недопущения подобных ситуаций в дальнейшем.

Отметим, что Виллаш-Боаш, попавший в десятку лучших тренеров всех времен, остается без работы с февраля 2021 года, когда был уволен из «Марселя».

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Андре Виллаш-Боаш Порту Тоттенхэм Челси Марсель
Источник Instagram
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