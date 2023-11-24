ТЕН ХАГ – о конфликте с Вараном: «Это слухи»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал сообщения о конфликте с защитником Рафаэлем Вараном, из-за которого француз якобы получает не так много игрового времени.

«Не понимаю, о чем вы говорите. Это слухи. Рафаэль – очень важный игрок, но есть внутренняя конкуренция, как и должно быть в топ-клубе. Когда нужно выбирать из двух игроков, Рафы Варана и Харри Магуайра, которые оба отлично проявляют себя, приходится останавливаться на ком-то одном», – приводит слова главного тренера «МЮ» сайт Goal.com.

Отметим, что Варан в нынешнем сезоне провел 12 матчей и забил 1 мяч. В ближайшем туре «МЮ» сыграет в воскресенье, 26 ноября, на выезде с «Эвертоном».