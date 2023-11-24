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Лига конференций
Маккаби Тель-Авив
25.11.2023 17:30 - : -
Заря
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига конференций
24 ноября 2023, 17:34 | Обновлено 24 ноября 2023, 17:35
282
0

Маккаби Тель-Авив – Заря. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 25 ноября матч группы Лиги конференций

24 ноября 2023, 17:34 | Обновлено 24 ноября 2023, 17:35
282
0
Маккаби Тель-Авив – Заря. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Заря.

25 ноября в Сербии на стадионе «ТСЦ Арена» состоится перенесенный матч 3-го тура группового этапа Лиги конференций, в котором сойдутся луганская «Заря» и «Маккаби» из Тель-Авива.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало встречи запланировано в 17:30 по киевскому времени.

Луганская «Заря» в турнирной таблице группы В Лиги конференций занимает 3-е место. У нее четыре очка после трех проведенных поединков. «Маккаби» занимает вторую строчку с шестью очками.

Видеотрансляцию матча проведет видеосервис MEGOGO.

Маккаби Тель-Авив – Заря. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Турнирная таблица

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Заря Луганск Маккаби Тель-Авив смотреть онлайн Лига конференций Маккаби Т-А - Заря
Источник Sport.ua
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