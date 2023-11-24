Маккаби Тель-Авив – Заря. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 25 ноября матч группы Лиги конференций
25 ноября в Сербии на стадионе «ТСЦ Арена» состоится перенесенный матч 3-го тура группового этапа Лиги конференций, в котором сойдутся луганская «Заря» и «Маккаби» из Тель-Авива.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало встречи запланировано в 17:30 по киевскому времени.
Луганская «Заря» в турнирной таблице группы В Лиги конференций занимает 3-е место. У нее четыре очка после трех проведенных поединков. «Маккаби» занимает вторую строчку с шестью очками.
Видеотрансляцию матча проведет видеосервис MEGOGO.
Маккаби Тель-Авив – Заря. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Турнирная таблица
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