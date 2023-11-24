25 ноября в Сербии на стадионе «ТСЦ Арена» состоится перенесенный матч 3-го тура группового этапа Лиги конференций, в котором сойдутся луганская «Заря» и «Маккаби» из Тель-Авива.

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Начало встречи запланировано в 17:30 по киевскому времени.

Луганская «Заря» в турнирной таблице группы В Лиги конференций занимает 3-е место. У нее четыре очка после трех проведенных поединков. «Маккаби» занимает вторую строчку с шестью очками.

Видеотрансляцию матча проведет видеосервис MEGOGO.

Маккаби Тель-Авив – Заря. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Турнирная таблица