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Манчестер Сити
25.11.2023 14:30 - : -
Ливерпуль
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Англия
24 ноября 2023, 16:56 | Обновлено 24 ноября 2023, 17:16
448
0

Манчестер Сити – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 25 ноября в 14:30 поединок 13-го тура Английской Премьер-лиги

24 ноября 2023, 16:56 | Обновлено 24 ноября 2023, 17:16
448
0
Манчестер Сити – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Манчестер Сити – Ливерпуль

В субботу, 25 ноября, состоится матч 13-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся действующий чемпион страны «Манчестер Сити» и «Ливерпуль». Игра пройдет в Манчестере на стадионе «Сити оф Манчестер».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 14:30 по киевскому времени.

После 12 сыгранных туров в чемпионате Англии по футболу «горожане» занимают первую строчку с 28 очками, а «Ливерпуль» идет вторым с 27 очками.

Видеотрансляцию матча АПЛ можно посмотреть на ОТТ-платформе «Setanta».

Манчестер Сити – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Турнирная таблица

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Источник Sport.ua
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