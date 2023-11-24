В субботу, 25 ноября, состоится матч 13-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся действующий чемпион страны «Манчестер Сити» и «Ливерпуль». Игра пройдет в Манчестере на стадионе «Сити оф Манчестер».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 14:30 по киевскому времени.

После 12 сыгранных туров в чемпионате Англии по футболу «горожане» занимают первую строчку с 28 очками, а «Ливерпуль» идет вторым с 27 очками.

Видеотрансляцию матча АПЛ можно посмотреть на ОТТ-платформе «Setanta».

Манчестер Сити – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Турнирная таблица