Манчестер Сити – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 25 ноября в 14:30 поединок 13-го тура Английской Премьер-лиги
В субботу, 25 ноября, состоится матч 13-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся действующий чемпион страны «Манчестер Сити» и «Ливерпуль». Игра пройдет в Манчестере на стадионе «Сити оф Манчестер».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 14:30 по киевскому времени.
После 12 сыгранных туров в чемпионате Англии по футболу «горожане» занимают первую строчку с 28 очками, а «Ливерпуль» идет вторым с 27 очками.
Видеотрансляцию матча АПЛ можно посмотреть на ОТТ-платформе «Setanta».
Манчестер Сити – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Турнирная таблица
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