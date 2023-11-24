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Украина. Премьер лига
24 ноября 2023, 16:54 | Обновлено 24 ноября 2023, 16:55
265
0

Чигринский и Петряк получили травмы в спарринге с Рухом

Оба футболиста не помогут «горнякам» в календарном поединке с «Полесьем»

24 ноября 2023, 16:54 | Обновлено 24 ноября 2023, 16:55
265
0
Чигринский и Петряк получили травмы в спарринге с Рухом
ФК Шахтер. Дмитрий Чигринский

Главный тренер «Шахтера» Марино Пушич не сможет рассчитывать на помощь защитника Дмитрия Чигринского и полузащитника Ивана Петряка в предстоящем поединке против «Полесья» в рамках 15-го тура УПЛ.

Оба футболиста получили травмы в спарринге с «Рухом» (1:3), который состоялся во время паузы на матчи сборных.

«Сейчас у нас трое травмированных футболистов. Чигринский и Петряк получили повреждения во время товарищеской встречи в прошлый понедельник. У одного игрока может быть что-то серьезное, у другого, вероятнее всего, нет. Придется подождать. Также Бондаренко до сих пор не с нами, надеемся на его скорый прогресс. Мы только что общались, и он хорошо себя чувствует. Нужно дождаться зеленого света по поводу определенных аспектов его восстановления. Надеемся, все будет происходить быстро», – сказал Пушич в комментарии клубному YouTube-каналу.

Напомним, что матч «Шахтер» – «Полесье» пройдет в пятницу, 24 ноября, во Львове на стадионе «Арена Львов», начало – в 19:00.

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Марино Пушич Шахтер Донецк Дмитрий Чигринский Иван Петряк Артем Бондаренко Шахтер - Полесье чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Источник ФК Шахтер Донецк
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