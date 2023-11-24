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  4. Главный тренер Либерии пропустил матч из-за угроз от болельщиков
Чемпионат мира
24 ноября 2023, 16:25 |
146
0

Главный тренер Либерии пропустил матч из-за угроз от болельщиков

Команда не может выиграть в девяти последних поединках

24 ноября 2023, 16:25 |
146
0
Главный тренер Либерии пропустил матч из-за угроз от болельщиков
BBC. Ансу Кейта

Наставник сборной Либерии Ансу Кейта вынужден был пропустить матч отбора ЧМ-2026 против Экваториально Гвинеи из-за угроз, которые поступили в его адрес после домашнего поражения от Малави (0:1).

В частности, после того поединка болельщики разбили стеклянный щит в медиа-центре и не позволили провести послематчевую пресс-конференцию, забаррикадировав раздевалку Либерии, в которой Кейта и его игроки прятались более двух часов. Несколько должностных лиц Футбольной ассоциации Либерии (LFA), в том числе президент Мустафа Раджи также были вынуждены оставаться внутри комплекса, опасаясь расправы.

Впоследствии Кейте позвонил вице-президент LFA Адольфус Доло и посоветовал ему пропустить игру с Экваториальной Гвинеей ради собственной безопасности. Сначала тренер отказался, намереваясь посетить матч, но затем передумал. «Я не хотел участвовать в матче ради собственной безопасности и в интересах страны. Я по-прежнему являюсь главным тренером национальной сборной, потому что у меня двухлетний контракт», – приводит слова Кейты BBC.

Отсутствие наставника не помогло, и Либерия вновь уступила – 0:1. Теперь руководство федерации будет принимать решение, стоит ли увольнять главного тренера. Отметим, что на данный момент у Либерии безвыигрышная серия насчитывает уже девять матчей, а в последних 20 поединках было одержано всего две победы.

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Источник BBC
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