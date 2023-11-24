Футбольный клуб «Жирона» проводит подготовку к матчу 14-го тура испанского чемпионата против «Атлетика» из Бильбао. Старт матча запланирован 27 ноября в 22:00 по Киеву.

К тренировкам основной команды сегодня присоединился 19-летний украинец Дмитрий Мельниченко, выступающий за вторую команду «Жироны». Мельниченко успел потренироваться с украинскими лидерами Виктором Цыганковым и Артемом Довбиком и сделать общую фотографию.



Напомним, первого сентября «Жирона» официально объявила о переходе 19-летнего центрального полузащитника бузовской «Нивы» Дмитрия Мельниченко.

ФОТО. Трое украинцев в Жироне провели совместную тренировку