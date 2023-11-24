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  4. ФОТО. Трое украинцев в Жироне провели совместную тренировку
Испания
24 ноября 2023, 15:39 | Обновлено 24 ноября 2023, 15:43
2685
3

ФОТО. Трое украинцев в Жироне провели совместную тренировку

К тренировке основной команды присоединился 19-летний украинец Дмитрий Мельниченко

24 ноября 2023, 15:39 | Обновлено 24 ноября 2023, 15:43
2685
3
ФОТО. Трое украинцев в Жироне провели совместную тренировку
Getty Images/Global Images Ukraine. Довбик, Мельниченко, Цыганков

Футбольный клуб «Жирона» проводит подготовку к матчу 14-го тура испанского чемпионата против «Атлетика» из Бильбао. Старт матча запланирован 27 ноября в 22:00 по Киеву.

К тренировкам основной команды сегодня присоединился 19-летний украинец Дмитрий Мельниченко, выступающий за вторую команду «Жироны». Мельниченко успел потренироваться с украинскими лидерами Виктором Цыганковым и Артемом Довбиком и сделать общую фотографию.

Напомним, первого сентября «Жирона» официально объявила о переходе 19-летнего центрального полузащитника бузовской «Нивы» Дмитрия Мельниченко.

ФОТО. Трое украинцев в Жироне провели совместную тренировку

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Источник Zorya Londonsk
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Gargantua
уже даже колхозы грабят
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+2
Serhii P.
Циганков в тапочках буде тренуватись?
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+1
Fitness.sports
В сборную вызывают его? А то с Боруссии нет. А восходящих  украинских звёзд хватает.
Ответить
0
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