ФОТО. Трое украинцев в Жироне провели совместную тренировку
К тренировке основной команды присоединился 19-летний украинец Дмитрий Мельниченко
Футбольный клуб «Жирона» проводит подготовку к матчу 14-го тура испанского чемпионата против «Атлетика» из Бильбао. Старт матча запланирован 27 ноября в 22:00 по Киеву.
К тренировкам основной команды сегодня присоединился 19-летний украинец Дмитрий Мельниченко, выступающий за вторую команду «Жироны». Мельниченко успел потренироваться с украинскими лидерами Виктором Цыганковым и Артемом Довбиком и сделать общую фотографию.
Напомним, первого сентября «Жирона» официально объявила о переходе 19-летнего центрального полузащитника бузовской «Нивы» Дмитрия Мельниченко.
ФОТО. Трое украинцев в Жироне провели совместную тренировку
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