Жирона рассказала, как удалось провернуть трансферы Цыганкова и Довбика

Спортивный директор Кике Карсель рассказал о том, что «Жироне» в трансферах очень помогает тот факт, что клуб входит в группу, которая владеет «Манчестер Сити».

Это позволяет проводить громкие для скромной команды трансферы вроде перехода игроков сборной Украины Виктора Цыганкова и Артема Довбика.

«Мы имеем возможность работать на различных рынках, ведь находимся под зонтиком «Манчестер Сити». В ситуации с Цыганковым и Довбиком все было достаточно сложно».

«Они оба уже выступают за сборную Украины, поэтому нужно было действовать смело».

«И большим преимуществом является то, что мы находимся во владении City Football Group. Они нас поддерживают и позволяют быть агрессивными, когда мы занимаемся трансферами», – сказал Карсель.

Сейчас команда лидирует в Ла Лиге, однако не верит в шансы взять чемпионский титул.