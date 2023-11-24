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  4. Жирона рассказала, как удалось провернуть трансферы Цыганкова и Довбика
Испания
24 ноября 2023, 14:11 |
1590
8

Жирона рассказала, как удалось провернуть трансферы Цыганкова и Довбика

Клубу теперь намного легче проводить трансферы

24 ноября 2023, 14:11 |
1590
8
Жирона рассказала, как удалось провернуть трансферы Цыганкова и Довбика
Getty Images/Global Images Ukraine. Довбик и Циганков

Спортивный директор Кике Карсель рассказал о том, что «Жироне» в трансферах очень помогает тот факт, что клуб входит в группу, которая владеет «Манчестер Сити».

Это позволяет проводить громкие для скромной команды трансферы вроде перехода игроков сборной Украины Виктора Цыганкова и Артема Довбика.

«Мы имеем возможность работать на различных рынках, ведь находимся под зонтиком «Манчестер Сити». В ситуации с Цыганковым и Довбиком все было достаточно сложно».

«Они оба уже выступают за сборную Украины, поэтому нужно было действовать смело».

«И большим преимуществом является то, что мы находимся во владении City Football Group. Они нас поддерживают и позволяют быть агрессивными, когда мы занимаемся трансферами», – сказал Карсель.

Сейчас команда лидирует в Ла Лиге, однако не верит в шансы взять чемпионский титул.

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Жирона Манчестер Сити Артем Довбик Виктор Цыганков Кике Карсель
Источник The Athletic
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Комментарии 8
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anacreon
До речі, міг би хтось прикупити і Коноплю. Не слідкую за ним спеціально і його грою. Але фактично вчорашній гравець молодіжки спочатку став основним у Шахтарі. А потім і основним у збірній. В 24 роки Шахтар цілком зміг би продати кудись в клуб типу Жирони. Поки не постарів. Може би пограв в Європі.
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+2
anacreon
Ваната Суркіс краще би теж продав у Європу. Чи в оренду віддав. Бо щось він деградує у Динамо.
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+1
contr
Продадуть дорожче ☝️
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+1
Показать Скрыть 1 ответ
naverland
Вроде Жироне придется отказаться от чемпионства. Вроде не разрешают одному владельцу по 2 команды в Лиге Чемпионов.
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0
Xvalenok03
Так все же - как они провернули трансферы?
Довбик ладно. Шел по дороге цыганкова.
А как удалось цыганкова купить за безцінь?
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-1
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