Источник: Вингер Карпат может перейти в польский клуб за солидные деньги

20-летний вингер львовских «Карпат» Ян Костенко может продолжить карьеру за границей.

По информации источника, к Костенко проявляет интерес неназванный польский клуб, который предлагает за молодого таланта один миллион евро.

Костенко стал игроком «Карпат» прошлым летом, перебравшись в клуб на правах свободного агента. До этого Ян защищал цвета перволиговой «Полтавы», а еще раньше находился в структуре «Ворсклы».

В этом сезоне Костенко провел за львовский клуб 16 матчей и забил 4 гола.

Ранее появилась информация, что «Карпаты» имеют большое трансферное предложение относительно центрального защитника Владислава Бабогло.