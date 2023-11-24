Источник: Вингер Карпат может перейти в польский клуб за солидные деньги
Речь идет о молодом вингере Яне Костенко
20-летний вингер львовских «Карпат» Ян Костенко может продолжить карьеру за границей.
По информации источника, к Костенко проявляет интерес неназванный польский клуб, который предлагает за молодого таланта один миллион евро.
Костенко стал игроком «Карпат» прошлым летом, перебравшись в клуб на правах свободного агента. До этого Ян защищал цвета перволиговой «Полтавы», а еще раньше находился в структуре «Ворсклы».
В этом сезоне Костенко провел за львовский клуб 16 матчей и забил 4 гола.
Ранее появилась информация, что «Карпаты» имеют большое трансферное предложение относительно центрального защитника Владислава Бабогло.
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