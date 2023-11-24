Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Источник: Вингер Карпат может перейти в польский клуб за солидные деньги
Украина. Первая лига
24 ноября 2023, 12:26 | Обновлено 24 ноября 2023, 12:57
598
0

Источник: Вингер Карпат может перейти в польский клуб за солидные деньги

Речь идет о молодом вингере Яне Костенко

24 ноября 2023, 12:26 | Обновлено 24 ноября 2023, 12:57
598
0
Источник: Вингер Карпат может перейти в польский клуб за солидные деньги
ФК Карпаты. Ян Костенко

20-летний вингер львовских «Карпат» Ян Костенко может продолжить карьеру за границей.

По информации источника, к Костенко проявляет интерес неназванный польский клуб, который предлагает за молодого таланта один миллион евро.

Костенко стал игроком «Карпат» прошлым летом, перебравшись в клуб на правах свободного агента. До этого Ян защищал цвета перволиговой «Полтавы», а еще раньше находился в структуре «Ворсклы».

В этом сезоне Костенко провел за львовский клуб 16 матчей и забил 4 гола.

Ранее появилась информация, что «Карпаты» имеют большое трансферное предложение относительно центрального защитника Владислава Бабогло.

По теме:
Роман ДИДЫК: «Рух едет в Киев только за положительным результатом»
Илья КВАСНИЦА: «В матче с Динамо мы не будем отсиживаться в обороне»
Источник: Металлист 1925 подпишет ганского легионера. Он уже выступал в УПЛ
Карпаты Львов Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу трансферы
Источник Спортивка
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Василий КОБИН: «До матча оцениваю шансы Украины и Боснии как равные»
Футбол | 24 ноября 2023, 12:08 0
Василий КОБИН: «До матча оцениваю шансы Украины и Боснии как равные»
Василий КОБИН: «До матча оцениваю шансы Украины и Боснии как равные»

Бывший игрок сборной – о будущем плей-офф украинцев

Президент УЕФА: «Хотел бы, чтобы Босния и Герцеговина вышла на Евро-2024»
Футбол | 23 ноября 2023, 15:17 46
Президент УЕФА: «Хотел бы, чтобы Босния и Герцеговина вышла на Евро-2024»
Президент УЕФА: «Хотел бы, чтобы Босния и Герцеговина вышла на Евро-2024»

Четыре дня назад Александер Чеферин снова сделал интересное заявление

Тренер Фьюри: «У Тайсона отличный боксерский интеллект, он раскусит Усика»
Бокс | 24.11.2023, 07:33
Тренер Фьюри: «У Тайсона отличный боксерский интеллект, он раскусит Усика»
Тренер Фьюри: «У Тайсона отличный боксерский интеллект, он раскусит Усика»
Определен соперник для Украины. Итоги жеребьевки плей-офф отбора Евро-2024
Футбол | 23.11.2023, 13:13
Определен соперник для Украины. Итоги жеребьевки плей-офф отбора Евро-2024
Определен соперник для Украины. Итоги жеребьевки плей-офф отбора Евро-2024
Ребров оценил результаты жеребьевки плей-офф отбора Евро-2024
Футбол | 23.11.2023, 14:47
Ребров оценил результаты жеребьевки плей-офф отбора Евро-2024
Ребров оценил результаты жеребьевки плей-офф отбора Евро-2024
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Травма Пидручного, Билосюк на Кубке IBU, где сестры Семеренко?
Травма Пидручного, Билосюк на Кубке IBU, где сестры Семеренко?
23.11.2023, 07:06 11
Биатлон
ФОТО. Лицо Миколенко после того, как остановил Дзаньоло
ФОТО. Лицо Миколенко после того, как остановил Дзаньоло
24.11.2023, 05:14 2
Футбол
Манчестер Сити определился с будущим звездного вингера Жироны
Манчестер Сити определился с будущим звездного вингера Жироны
23.11.2023, 15:25 1
Футбол
«Ненавижу эту страну». Бронзовую призерку ЧМ выгнали из сборной Украины
«Ненавижу эту страну». Бронзовую призерку ЧМ выгнали из сборной Украины
24.11.2023, 04:59 14
Художественная гимнастика
71-летняя олимпийская чемпионка подала апелляцию на пожизненный бан
71-летняя олимпийская чемпионка подала апелляцию на пожизненный бан
22.11.2023, 10:50 2
Другие виды
Где они сейчас? 7 главных героев футбольного чемпионата мира-2019 U-17
Где они сейчас? 7 главных героев футбольного чемпионата мира-2019 U-17
22.11.2023, 12:54 8
Футбол
Статистики оценили шансы Украины на выход на Евро-2024 после жеребьевки
Статистики оценили шансы Украины на выход на Евро-2024 после жеребьевки
23.11.2023, 15:20 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем