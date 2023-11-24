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  4. Василий КОБИН: «До матча оцениваю шансы Украины и Боснии как равные»
Чемпионат Европы
24 ноября 2023, 12:08 | Обновлено 24 ноября 2023, 12:58
402
0

Василий КОБИН: «До матча оцениваю шансы Украины и Боснии как равные»

Бывший игрок сборной – о будущем плей-офф украинцев

24 ноября 2023, 12:08 | Обновлено 24 ноября 2023, 12:58
402
0
Василий КОБИН: «До матча оцениваю шансы Украины и Боснии как равные»
Александр Приходько. Василий Кобин

21 марта 2024 года национальная сборная Украины по футболу проведет поединок раунда плей-офф отбора на Евро-2024 с Боснией и Герцеговиной.

Бывший игрок национальной сборной Украины Василий Кобин эксклюзивно для Sport.ua оценил шансы соперников по этому полуфиналу пути В.

«Я всегда придерживаюсь точки зрения, что до начала матча шансы оппонентов 50 на 50. Согласен, у украинской сборной более сбалансированный состав, есть лидеры в каждом звене, защищающие цвета клубов в топ-чемпионатах, у игроков немалый международный опыт, квалифицированный тренер.

С другой стороны, поединок будет проходить на поле соперника, будет иметь кубковый формат, а здесь – свои законы, не всегда побеждает более именитый.

Думаю, что тренер украинской сборной Сергей Ребров об этом знает, все хорошо просчитает и позаботится, чтобы ее «козыри» перевесили. Тем более, что у наших ребят положительный баланс очных встреч с боснийцами», – сказал Кобин.

Напомним, «сине-желтым» нужно пройти плей-офф, где в полуфинале они сыграют против Боснии и Герцеговины, а в финале могут встретиться с Израилем или Исландией.

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Источник Sport.ua
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