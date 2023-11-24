Роман ДИДЫК: «Рух едет в Киев только за положительным результатом»

Защитник «Руха» Роман Дидык поделился ожиданиями от матча последнего тура первого круга Украинской Премьер-лиги против киевского «Динамо» и рассказал об атмосфере в молодежной сборной Украины:

«Хотя я и немного времени провел на поле, но приятно сыграть за молодежную сборную Украины. Я благодарен тренерскому штабу за доверие и то, что я являюсь частью этого коллектива, который собран в молодежке.

У команды позитивный настрой, ведь мы выиграли 5 матчей из 5. Считаю, что это закономерный результат и мы вполне заслуженно возглавляем турнирную таблицу в отборе на Евро. Но нужно двигаться дальше и побеждать в следующих матчах, чтобы напрямую квалифицироваться на этот турнир – это наша основная задача.

По возвращению в расположение клуба, то сборники уже начали тренироваться в общей группе. На «Динамо» не нужно дополнительно мотивировать – все мы понимаем, против кого будем играть. Киевляне являются грандом украинского футбола, какие бы у них ни были тяжелые времена. Мы уже разобрали, как они играют, особенно хочу выделить Владислава Ваната – он сейчас в очень хорошей форме. Это будет очень непростая игра и определенное испытание для «Руха». Но у нас боевой настрой и команда поедет в Киев только за положительным результатом».

Матч «Рух» – «Динамо» состоится 26 ноября в 15:00.