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  4. Роман ДИДЫК: «Рух едет в Киев только за положительным результатом»
Украина. Премьер лига
24 ноября 2023, 12:39 | Обновлено 24 ноября 2023, 12:56
171
0

Роман ДИДЫК: «Рух едет в Киев только за положительным результатом»

Защитник «Руха» поделился ожиданиями от матча с «Динамо»

24 ноября 2023, 12:39 | Обновлено 24 ноября 2023, 12:56
171
0
Роман ДИДЫК: «Рух едет в Киев только за положительным результатом»
ФК Рух. Роман Дидык

Защитник «Руха» Роман Дидык поделился ожиданиями от матча последнего тура первого круга Украинской Премьер-лиги против киевского «Динамо» и рассказал об атмосфере в молодежной сборной Украины:

«Хотя я и немного времени провел на поле, но приятно сыграть за молодежную сборную Украины. Я благодарен тренерскому штабу за доверие и то, что я являюсь частью этого коллектива, который собран в молодежке.

У команды позитивный настрой, ведь мы выиграли 5 матчей из 5. Считаю, что это закономерный результат и мы вполне заслуженно возглавляем турнирную таблицу в отборе на Евро. Но нужно двигаться дальше и побеждать в следующих матчах, чтобы напрямую квалифицироваться на этот турнир – это наша основная задача.

По возвращению в расположение клуба, то сборники уже начали тренироваться в общей группе. На «Динамо» не нужно дополнительно мотивировать – все мы понимаем, против кого будем играть. Киевляне являются грандом украинского футбола, какие бы у них ни были тяжелые времена. Мы уже разобрали, как они играют, особенно хочу выделить Владислава Ваната – он сейчас в очень хорошей форме. Это будет очень непростая игра и определенное испытание для «Руха». Но у нас боевой настрой и команда поедет в Киев только за положительным результатом».

Матч «Рух» – «Динамо» состоится 26 ноября в 15:00.

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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига сборная Украины по футболу U-21 Рух Львов Динамо - Рух Виталий Роман Евро-2025 U-21
Источник ФК Рух Львов
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