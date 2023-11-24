Илья КВАСНИЦА: «В матче с Динамо мы не будем отсиживаться в обороне»

Нападающий «Руха» Илья Квасница рассказал об игре за молодежную сборную Украины и план львовской команды на матч 15-го тура УПЛ против киевского «Динамо»:

«У молодежной сборной Украины отличное настроение, потому что мы выиграли 5 матчей отбора на Евро из 5. Конечно, это были непростые игры. В матче против Азербайджана, например, соперник весь поединок оборонялся – мы даже не имели возможности убежать в контратаку, потому что атаковали только позиционно. Тогда как перед этим Украина сыграла против Люксембурга и как раз они пытались атаковать и старались накрывать нас. Поэтому появлялись зоны, чем наша сборная и воспользовалась.

Игра за сборную Украины U-21 – интересный опыт. Эти несколько месяцев прошли для нас очень хорошо. Многие игроки впервые сыграли за сборную в этой возрастной категории. Мы представляем разные клубы, но уже привыкли, что мы – один коллектив в национальной команде. Мы уже прошли 3 сбора, сыграли 5 матчей и с каждым разом атмосфера в сборной все лучше и лучше.

Сейчас я и мои одноклубники из сборной Украины U-21 вернулись в «Рух» и готовимся к матчу с «Динамо». Игра против такого соперника является дополнительной мотивацией. На «Динамо», как и на «Шахтер», нужно правильно настроиться и мы хотим заставить соперника играть в привычный для нас футбол. Мы не будем отсиживаться в обороне, а постараемся показать свои лучшие качества. Впрочем, «Рух» серьезно относится к киевлянам и это будет интересный матч».

Матч «Рух» – «Динамо» Киев состоится 26 ноября в 15:00.