Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Виталий РОМАН: «В матче с Динамо Рух будет бороться за победу»
Украина. Премьер лига
24 ноября 2023, 11:47 | Обновлено 24 ноября 2023, 13:01
157
0

Виталий РОМАН: «В матче с Динамо Рух будет бороться за победу»

Защитник «Руха» поделился ожиданиями от матча с «Динамо»

24 ноября 2023, 11:47 | Обновлено 24 ноября 2023, 13:01
157
0
Виталий РОМАН: «В матче с Динамо Рух будет бороться за победу»
ФК Рух. Виталий Роман

Защитник львовского «Руха» Виталий Роман поделился ожиданиями от матча 15-го тура УПЛ против киевского «Динамо», а также оценил выступление молодежной сборной Украины в матчах отбора к Евро-2025 в ноябре:

«Мы взяли 6 очков из 6 во время последнего сбора, несмотря на то, что игра против Азербайджана была достаточно тяжелой для нас. Хотя и против Люксембурга тоже было непросто в первом тайме, ведь соперник низко оборонялся и трудно было преодолевать эту защиту. Но удаление в составе соперника помогло нам играть увереннее и забить еще три мяча.

Если суммировать весь результат молодежной сборной с начала осени и включая последний матч в этом году, то команда получила положительные результаты. Украина победила во всех 5 матчах отбора на Евро. В 2024 году нам нужно не сбавлять обороты, продолжать готовиться к нашим соперникам и побеждать и в дальнейшем. Тренерский штаб проводит постоянный анализ наших тактических действий, а мы стараемся выполнять их установки - это приносит результат.

Я и мои одноклубники, которые играли в сборной, уже вернулись в расположение «Руха», провели тренировку. Для нас каждый матч - важен. Не важно, играем мы против «Динамо», или против другого соперника - за победу дают три очка и мы в каждой игре боремся за этот результат. Сейчас команда с позитивным настроем и хорошими эмоциями готовится к матчу в Киеве».

Один из центральных матчей 15-го тура УПЛ между «Рухом» и «Динамо» Киев состоится 26 ноября в 15:00.

По теме:
Роман ДИДЫК: «Рух едет в Киев только за положительным результатом»
Источник: Вингер Карпат может перейти в польский клуб за солидные деньги
Илья КВАСНИЦА: «В матче с Динамо мы не будем отсиживаться в обороне»
Виталий Роман Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Рух Львов Динамо - Рух сборная Украины по футболу U-21 Евро-2025 U-21
Источник ФК Рух Львов
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Без Довбика. Обнародован список лучших нападающих мира на данный момент
Футбол | 24 ноября 2023, 12:19 1
Без Довбика. Обнародован список лучших нападающих мира на данный момент
Без Довбика. Обнародован список лучших нападающих мира на данный момент

Издание FourFourTwo назвало 10 лучших страйкеров мира прямо сейчас

Статистики оценили шансы Украины на выход на Евро-2024 после жеребьевки
Футбол | 23 ноября 2023, 15:20 4
Статистики оценили шансы Украины на выход на Евро-2024 после жеребьевки
Статистики оценили шансы Украины на выход на Евро-2024 после жеребьевки

Украинская сборная – явный фаворит на проход на ЧЕ среди всех команд

Определен соперник для Украины. Итоги жеребьевки плей-офф отбора Евро-2024
Футбол | 23.11.2023, 13:13
Определен соперник для Украины. Итоги жеребьевки плей-офф отбора Евро-2024
Определен соперник для Украины. Итоги жеребьевки плей-офф отбора Евро-2024
Зубков выглядит как Роналду в МЮ: много самоуверенности, мало результата
Футбол | 24.11.2023, 10:00
Зубков выглядит как Роналду в МЮ: много самоуверенности, мало результата
Зубков выглядит как Роналду в МЮ: много самоуверенности, мало результата
Ребров оценил результаты жеребьевки плей-офф отбора Евро-2024
Футбол | 23.11.2023, 14:47
Ребров оценил результаты жеребьевки плей-офф отбора Евро-2024
Ребров оценил результаты жеребьевки плей-офф отбора Евро-2024
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Англия сенсационно проиграла, Франция прошла Сенегал на ЧМ U-17
ВИДЕО. Англия сенсационно проиграла, Франция прошла Сенегал на ЧМ U-17
22.11.2023, 20:59 1
Футбол
Как Украина играла с Боснией и Герцеговиной: статистика встреч
Как Украина играла с Боснией и Герцеговиной: статистика встреч
23.11.2023, 13:57 3
Футбол
Статистики оценили шансы сборной Украины на выход на Евро-2024
Статистики оценили шансы сборной Украины на выход на Евро-2024
22.11.2023, 15:47 15
Футбол
Манчестер Сити определился с будущим звездного вингера Жироны
Манчестер Сити определился с будущим звездного вингера Жироны
23.11.2023, 15:25 1
Футбол
ФОТО. Лицо Миколенко после того, как остановил Дзаньоло
ФОТО. Лицо Миколенко после того, как остановил Дзаньоло
24.11.2023, 05:14 2
Футбол
Леннокс Льюис предостерег Фьюри от серьезной ошибки перед боем с Усиком
Леннокс Льюис предостерег Фьюри от серьезной ошибки перед боем с Усиком
23.11.2023, 14:24 3
Бокс
71-летняя олимпийская чемпионка подала апелляцию на пожизненный бан
71-летняя олимпийская чемпионка подала апелляцию на пожизненный бан
22.11.2023, 10:50 2
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем