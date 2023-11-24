Виталий РОМАН: «В матче с Динамо Рух будет бороться за победу»

Защитник львовского «Руха» Виталий Роман поделился ожиданиями от матча 15-го тура УПЛ против киевского «Динамо», а также оценил выступление молодежной сборной Украины в матчах отбора к Евро-2025 в ноябре:

«Мы взяли 6 очков из 6 во время последнего сбора, несмотря на то, что игра против Азербайджана была достаточно тяжелой для нас. Хотя и против Люксембурга тоже было непросто в первом тайме, ведь соперник низко оборонялся и трудно было преодолевать эту защиту. Но удаление в составе соперника помогло нам играть увереннее и забить еще три мяча.

Если суммировать весь результат молодежной сборной с начала осени и включая последний матч в этом году, то команда получила положительные результаты. Украина победила во всех 5 матчах отбора на Евро. В 2024 году нам нужно не сбавлять обороты, продолжать готовиться к нашим соперникам и побеждать и в дальнейшем. Тренерский штаб проводит постоянный анализ наших тактических действий, а мы стараемся выполнять их установки - это приносит результат.

Я и мои одноклубники, которые играли в сборной, уже вернулись в расположение «Руха», провели тренировку. Для нас каждый матч - важен. Не важно, играем мы против «Динамо», или против другого соперника - за победу дают три очка и мы в каждой игре боремся за этот результат. Сейчас команда с позитивным настроем и хорошими эмоциями готовится к матчу в Киеве».

Один из центральных матчей 15-го тура УПЛ между «Рухом» и «Динамо» Киев состоится 26 ноября в 15:00.